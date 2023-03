Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Irlanda, 1923. Due amici di vecchia data si ritrovano in una impasse quando uno dei due decide bruscamente di porre fine alla loro amicizia. L'altro, sbalordito, non accetta questa decisione e prova a ricucire la relazione: i suoi tentativi, tuttavia, non fanno che rafforzare la determinazione dell'ex amico.

Cinque anni dopo “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”, Martin McDonagh torna dietro la macchina da presa per un film ancora più cupo del precedente. “Gli spiriti dell'Isola” è una commedia nera angosciante e ricca di ironia, valorizzata da un grande cast e da una sceneggiatura potentissima che dovrebbe vincere l'Oscar. Difficile che ottenga la statuetta principale, ma resta uno dei grandi favoriti della serata.