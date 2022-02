Gli spumanti Franciacorta superano la soglia di 20 milioni di bottiglie vendute

Ascolta la versione audio dell'articolo

In linea con l’anno d’oro del vino italiano anche gli spumanti della Franciacorta hanno messo a segno nel 2021 un nuovo record di vendite superando la soglia dei 20 milioni di bottiglie. Risultato ottenuto nonostante nei primi mesi dell'anno fossero ancora presenti condizioni di restrizioni nel canale chiave di bar e ristoranti, tuttavia, a partire dalla primavera si è aperta una fase di grande crescita culminata nel bimestre aprile-maggio nel corso del quale è stata registrata un vero boom di vendite (+200% rispetto all'analogo periodo 2020). Complessivamente su base annua l'incremento delle vendite del 2021 è stato del 28,3%.



Neanche in un anno estremamente positivo come il 2021 la Franciacorta è però riuscita a superare il proprio tallone d'Achille che è la quota ancora troppo ristretta di esportazioni che restano ancorate ad appena il 10,3% del totale delle vendite. Tra i principali sbocchi si sono confermati la Svizzera (con una quota del 22,2% del totale, +22,1% sul 2020), gli Stati Uniti che rappresentano il 12,4% del totale export (+71,7% sul 2020), il Giappone (11,9% del totale export) e la Germania (8,3% del totale export).

«Dopo un 2020 in cui abbiamo visto una riduzione significativa dei consumi fuori casa e cercato di contenerne l'impatto – ha commentato il presidente del Consorzio, Silvano Brescianini – nel 2021 siamo riusciti a realizzare risultati molto positivi soprattutto a partire dalla primavera, nonostante in diversi mercati le restrizioni fossero ancora presenti e le notizie non fossero sempre rassicuranti. La capacità di contenere gli effetti negativi e sfruttare in maniera completa i periodi positivi ci rassicurano sulla qualità e la forza della nostra denominazione, anche per il futuro».

Molte e articolate le iniziative di tutela e promozione messe in piedi nel corso dell'anno in Italia e all'estero a cominciare dalla conferma di partnership importanti come quella con Michelin. La Franciacorta è stata infatti eletta lo scorso anno “destination partner” della prestigiosa Guida, che tra i vigneti in provincia di Brescia presenterà per tre anni consecutivi le sue stelle ed i protagonisti dell'eccellenza culinaria italiana. Non mancheranno nell'ambito di questa collaborazione anche progetti, dedicati alla formazione e al coinvolgimento di chef e sommelier professionisti, veri ambasciatori delle peculiarità enogastronomiche italiane.Sono confermate anche per il 2022 le principali partnership che vedono da diversi anni Franciacorta quale Official Sparkling Wine di appuntamenti prestigiosi come le fashion week milanesi di Camera Nazionale della Moda, la celeberrima corsa delle 1000Miglia, evento simbolo della tradizione e della competitività italiana e bresciana che quest'anno transiterà sul territorio e l'accattivante appuntamento di Versilia Gourmet.

Con la ripresa degli eventi in presenza tanto auspicati ripartiranno anche i Festival Itineranti Franciacorta che quest'anno faranno tappa nelle città di Palermo, Milano e Roma. Sul territorio ci sarà poi l'atteso Festival in Cantina di settembre, evento che da anni raccoglie numerosi turisti provenienti da tutta Italia e dall'estero.

Il format sarà nuovamente strutturato su due weekend (10-11, 17-18 settembre) in modo da consentire alle cantine di accogliere i tanti visitatori e wine lovers e di godere dell'esperienza Franciacorta in completa sicurezza.