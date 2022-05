Gli stakeholder del territorio diventano protagonisti del Festival dell’economia

Tra gli appuntamenti organizzati da Fondazione Edmund Mach “Dalle foreste l’energia pulita per il futuro sostenibile: l’idrogeno”, in programma il 3 giugno alle ore 15 presso la sala Conferenze del Dipartimento di Economia vedrà la partecipazione di Franco Cotana, Università di Perugia, membro del Comitato Tecnico-Scientifico Fem e fondatore del Crb, Centro di ricerca sulle biomasse, istituito dal ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio presso l’Università di Perugia, centro di riferimento Italiano per la ricerca sui biocarburanti e le biomasse ad uso energetico, e di Alessandra Stefani, direttore della Direzione Generale dell’Economia montana e delle Foreste-Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali; mentre ad “Agritech: come cambia l’agricoltura. Che cosa ci aspetta in un futuro (molto) prossimo?” sempre il 3 giugno alle ore 18 presso Fondazione Caritro interverranno Matteo Lorito, Rettore Università degli Studi Federico II di Napoli, Filippo Gallinella, Presidente della XII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, e Mario Pezzotti del Centro Ricerca e Innovazione Fondazione Edmund Mach.

Il 5 giugno alle ore 9.30 si terrà l’incontro “Le comunità educanti” a cura di Fondazione Franco Demarchi, dedicato a come istituzioni e società possono fare rete per non lasciare nessuno indietro, a cui interverranno Chris Richmond di Mygrants e il Presidente Fondazione Franco Demarchi Federico Samaden.

Alle ore 15.15, sempre presso Fondazione Caritro, avrà luogo “Le imprese e i territori dell’Unione Europea: digitalizzazione e transizione verde” a cura di Hub Innovazione Trentino, a cui interverranno Anna Ascani, sottosegretario Ministero per lo Sviluppo economico, Fabrizio Gentili, responsabile Affari europei HIT, Hub Innovazione Trentino, Renzo Tomellini, capo segreteria tecnica del ministero della Transizione Ecologica, Vannia Gava, sottosegretaria al ministero della Transizione Ecologica.