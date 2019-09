Gli Usa rifiutano studenti stranieri (cinesi soprattutto). E le università si assicurano contro le perdite Nove universitari cinesi che tornavano dalle vacanze estive sono stati arrestati alla dogane dell'aeroporto di Los Angeles e rimandati a casa. Studenti in calo del 10%. Perdite miliardarie per l'economia americana e diversi atenei stipulano polizze dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

I dem puntano a voto impeachment Trump entro fine novembre

6' di lettura

NEW YORK - Nell'America di Trump “che vuole tornare grande ancora”, come corollario della guerra commerciale cinese, la Casa Bianca ha avviato iniziative per limitare l'ingresso di studenti universitari, specializzandi e ricercatori stranieri. I cinesi, in particolare, sono quelli che fanno fatica più di tutti a studiare negli Usa, accusati di rubare i segreti della proprietà intellettuale americana.

Visti di studio solo per un anno

La nuova policy dell'amministrazione è quella di ridurre la durata dei visti per motivi di studio, finora concessi per 5 anni, solo per un anno. Il piano si chiama Student visa integrity: protecting educational opportunity and national security. Insomma, l'America first di Trump traslata alle accademie. Cosa che ha complicato non poco la vita dei migliaia di ricercatori stranieri, non solo cinesi, che intraprendono un percorso di studio pluriennale. Molti non si vedono rinnovati i visti e a fine anno sono costretti a uscire dagli Stati Uniti, facendo un passaggio in Canada, per poi rientrare con un visto turistico in attesa del rinnovo. Rinnovo che è diventato sempre più complesso da ottenere. I visti di un anno vengono applicati ai ricercatori di aviazione, robotica, e ingegneria meccanica, ai programmi di specializzazione di matematica, scienze, tecnologia e medicina. Il motivo ufficiale è la “sicurezza nazionale” in cui può rientrare tutto.

I visti di un anno vengono applicati ai ricercatori di aviazione, robotica, e ingegneria meccanica e ai programmi di specializzazione di matematica, scienze, tecnologia e medicina.

Nove studenti cinesi arrestati e rispediti in Cina

Lo scorso 20 agosto nove studenti cinese della Arizona State University che dopo le vacanze estiva tornavano negli Stati Uniti per ricominciare l'anno accademico due giorni dopo, il 22 agosto, sono stati arrestati all'aeroporto di Los Angeles, e rispediti in Cina. Non sono servite le proteste del rettore dell'Università dell'Arizona contro l'arresto dei nove studenti che avevano un regolare visto per motivi di studio in corso di validità.

Sessanta ragioni per rifiutare uno straniero

Un portavoce dell'Ufficio per le dogane e la protezione dei confini in una nota ha dichiarato che ci sono secondo la normativa americana più di 60 motivi per i quali uno straniero può essere dichiarato “inammissibile” al momento del suo ingresso nel Paese, nonostante il visto. I motivi possono essere vari: problemi sanitari, criminalità, violazioni dell'immigrazione e, appunto, le ragioni di sicurezza nazionale. L'Us Customs and Border Protection nella nota ha precisato che l'ingresso ai nove studenti cinesi è stato rifiutato per le informazioni scoperte durante i controlli doganali”, senza però precisare quali siano queste ragioni.

LEGGI ANCHE / Gli Usa valutano il blocco dei visti agli studenti cinesi. «Rischio spionaggio»