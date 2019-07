Gli stranieri e il lavoro: più di 5 milioni in Italia. Uno su 5 dalla Romania, in crescita da Nigeria, Costa d’Avorio ed Egitto

POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE IN ITALIA AL 1° GENNAIO Dati in migliaia. Fonte: Anpal servizi su dati Istat

Dopo il calo registrato nei due anni precedenti, sono tornati a salire nel 2017 (ultimo dato disponibile) i nuovi rilasci di permessi di soggiorno a cittadini non comunitari: 263mila nel corso dell’anno, 24 mila in più rispetto al 2016 e 36mila in più rispetto al 2015. Il 10% dei nuovi rilasci ha riguardato cittadini nigeriani, il 7,6% albanesi, il 7,1% marocchini. Seguono pakistani (5,7%), bangladesi (5,4%), cinesi (4,6%), senegalesi (4,3%) e indiani (3,3%). Le motivazioni preponderanti per i nuovi rilasci sono famiglia (43,2%) e asilo e motivi umanitari (38,5%), mentre risulta residuale il lavoro (4,6%), che si colloca dietro lo studio (7%) e altri motivi (6,7%).

NUMERO DI RESIDENTI STRANIERI IN ITALIA PER CITTADINANZA Dati 2018 in migliaia e variazione % annua

Il tasso di occupazione dei lavoratori stranieri è più alto rispetto a quello degli italiani: 63,5% per i cittadini Ue, 60,1% per gli extra-Ue e 58,2% per gli italiani.

Settori e i mestieri

I lavoratori stranieri sono concentrati in alcuni settori: nei servizi collettivi e personali rappresentano oltre un terzo del totale dei lavoratori (36,6%), con una netta preponderanza della forza lavoro non Ue. Seguono alberghi e ristoranti (17,9%), agricoltura (17,9%) e costruzioni (17,2%).

Quasi il 90% dei lavoratori stranieri svolge un lavoro alle dipendenze e poco meno dell’80% ricopre la posizione di operaio. Pochissimi i dirigenti (sono lo 0,4% del totale degli occupati stranieri) e i quadri (0,8% del totale).

RAPPORTI DI LAVORO ATTIVATI CHE HANNO INTERESSATO STRANIERI PER QUALIFICA PROFESSIONALE Anno 2018, prime otto professioni per numerosità . Fonte: ministero del Lavoro

