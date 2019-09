Gli strumenti salvano la musica: cresce il business di riparatori (+39%) e produttori (+9,6%)

Nel 2018 l’Italia ha perso una posizione (passando dal 9° al 10° posto) nella classifica degli esportatori mondiali di strumenti musicali e non per minore capacità di esportazione, cresciuta nell’ultimo quinquennio (+30,84%, passando da circa 106 a 139 milioni di euro), bensì per un maggior export di altri Paesi cresciuto più di quello italiano. L’Italia ha rafforzato le proprie quote nel commercio mondiale di Pianoforti, di Strumenti a corde e di Strumenti a fiato con un saldo commerciale positivo per il nostro Paese di circa 18 milioni di euro.

Quale può essere la strategia per il futuro? «Ampliamento dell’insegnamento della musica nelle scuole – sintetizza Antonio Monzino – applicazione agli strumenti musicali dell’aliquota iva prevista per i prodotti culturali, incentivi alla pratica musicale per i giovani, adozione in Italia ed in Europa di norme più eque per le aziende che operano nel mercato globale. Su questi obbiettivi Dismamusica deve lavorare con sempre maggiore determinazione in piena sinergia con tutti coloro che condividono questi temi, a partire dal Sistema Confcommercio nel suo complesso e dal nuovo organismo recentemente costituitosi al suo interno denominato Impresa Cultura Italia».