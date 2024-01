Gli strumenti / Sportello e numero verde per informarsi

Per informarsi, l’Arera mette a disposizione alcuni strumenti, a partire dal sito dell’Autorità (www.arera.it) in cui si trovano una sezione ad hoc dedicata alla fine della maggior tutela sia per il gas che per l’elettricità, nonché le pagine “Arera per il consumatore” costantemente aggiornate. È inoltre possibile contattare lo Sportello per il consumatore (www.sportelloperilconsumatore.it), istituito dall’Arera nel 2009 e gestito in collaborazione con Acquirente Unico, che fornisce assistenza agli utenti e che contiene diverse sezioni informative. Lo sportello è accessibile anche telefonicamente contattando il numero verde 800.166.654 (attivo dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi).



