Gli studi a caccia di aggregazione Commercialisti e legali in «pole position»

Oltre allo sprint di avvocati e commercialisti, anche le professioni sanitarie hanno consolidato le aggregazioni, seguite dagli studi di architettura e ingegneria (si veda il grafico). In realtà, in termini assoluti questi ultimi sono pochissimi: 333 soltanto le Stp (escluse le società di ingegneria, vere e proprie aziende di medio grande dimensione) a fronte di una platea potenziale di circa 174mila tra architetti e ingegneri liberi professionisti iscritti a Inarcassa.

La dinamica territoriale premia, come è naturale, le regioni più vivaci dal punto di vista economico: al primo posto la Lombardia con mille Stp, seguita dal Lazio e Veneto. Indietro, oltre alle più piccole Valle d’Aosta e Molise, anche il Friuli Venezia Giulia.

Le dimensioni

A scegliere la forma societaria non sono solo le grandi realtà: se si guarda al capitale sociale versato, ad esempio, una su due si ferma a 10mila euro, dato solo lievemente in aumento rispetto al 2018. E anche il personale - post trasformazione - è quello di realtà ancora medio-piccole: schiacciante la prevalenza della classe da 1 a 9 addetti (frequente nel 88% dei casi); oltre i 50 si colloca un infinitesimale 0,2 per cento.

La redditività

La scelta dell’aggregazione continua a premiare. In base ai dati forniti dalla Cassa dei commercialisti, ad esempio, chi esercita la professione in forma associata o societaria (totale o parziale) ha avuto nel 2020 un reddito medio pari a ben 125 mila euro (volume d’affari 245 mila euro) contro i 49 mila euro di chi lo fa in forma individuale (volume d’affari 80mila euro). A premiare non è tanto la forma giuridica, quanto la sola scelta di aggregarsi che inevitabilmente comporta un aumento dimensionale e del fatturato. Ancora più in dettaglio lo dimostrano i dati di MpO, advisor per le aggregazioni professionali, su un campione di 140 studi, di cui sono state analizzate nel dettaglio tutte le variabili di bilancio. Ebbene, anche tra le realtà individuali formalmente in attivo se si sottraggono i compensi del dominus la redditività entra in territorio negativo. «Al di sotto dei 100mila euro di fatturato è quasi impossibile che un dominus riesca a ripagarsi interamente il proprio lavoro e in questa situazione nel campione si trova la gran parte degli studi individuali» spiega Corrado Mandirola, ad di MpO. «Solo al di sopra dei 150mila euro si inizia a soddisfare il costo implicito del dominus. Oltre i 500mila euro non vi sono studi con redditività scarse, e la gran parte di questi è organizzata in forma associata o societaria».