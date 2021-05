Studi legali dell’anno 2021, l’elenco interattivo

1' di lettura

Giunta alla terza edizione l'indagine di Statista per il Sole 24 ore comprende quest'anno 368 studi legali dell'anno 2021 e oltre 800 riconoscimenti per 15 aree di specializzazione o per le sedi sul territorio. Dall'indagine emergono, infatti, quest'anno molte “boutique” o realtà del territorio segnalate da clienti e colleghi.

La ricerca si basa sulle segnalazioni, oltre 40mila quelle ricevute quest'anno, da parte di avvocati (peer-to-peer), giuristi d'impresa e clienti - degli studi legali attivi a livello nazionale in 15 settori di competenza e in cinque macro aree. Segnalazioni giunte fino al 17 gennaio 2021.

I settori

Ambientale, energia e infrastrutture; Amministrativo e appalti; Diritto bancario e finanziario; Contenzioso e arbitrato; Lavoro e welfare; Famiglia e successioni; Proprietà e real estate; Diritto penale, Corporate; Diritto tributario; Life science e Healthcare; M&A e restructuring ; Privacy e cybersecurity, Proprietà intellettuale e Tmt; Risarcimento danni e condominio.

Sul territorio sono cinque le macro aree: Nord, Centro, Sud e Isole più Milano e Roma con la possibilità di segnalare le sedi locali anche di studi multisede.