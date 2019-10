«Gli studi legali dell’anno»: torna la ricerca Il Sole 24 Ore-Statista

Il Sole 24 Ore e Statista, società tedesca esperta nella raccolta ed elaborazione di dati, presentano la seconda edizione dell'iniziativa «Gli studi legali dell’anno». Si tratta di una ricerca aperta a tutti gli avvocati, ai giuristi d’impresa e ai clienti, che possono segnalare uno studio.



L’iniziativa, in collaborazione con Guida al Diritto, vuole far emergere le eccellenze del panorama legale in Italia, sia a livello regionale sia per aree di attività. L'indagine, basata sul principio di reciprocità, avrà lo scopo di individuare gli studi legali con il maggior numero di segnalazioni per 15 settori di competenza. Il focus della ricerca sarà inoltre anche a livello geografico, presentando gli studi legali vincitori per regione.

I settori

Questi sono i 15 settori o aree di competenza in cui è stata suddivisa la ricerca e per le quali sono attive le segnalazioni:

1. Ambientale, energia e infrastrutture

2. Amministrativo e appalti

3. Bancario e finanziario

4. Contenzioso e Arbitrato

5. Corporate

6. Famiglia e Successioni

7. Lavoro e welfare

8. Life Science e Health Care

9. M&A e Restructuring (Fusioni e acquisizioni, ristrutturazioni finanziarie e insolvenze)

10. Penale

11. Privacy e Cyber Security

12. Proprietà e Real Estate

13. Proprietà intellettuale e TMT (Telecomunicazioni, media e tecnologie)

14. Risarcimento danni e condominio

15. Tributario

I risultati