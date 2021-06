Gli uffici del processo e 16.500 assunzioni per iniziare il rilancio

Si spiega così la scelta di impiegare una buona parte dei fondi del Recovery plan destinati al settore giustizia nell’assunzione a tempo determinato di 16.500 addetti all’ufficio del processo: una scelta adottata con il recente decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, che per «assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari» e smaltire l’arretrato autorizza il reclutamento straordinario di personale a beneficio della giustizia ordinaria e amministrativa.

Gli “uffici del processo” furono costituiti nel 2014 quali strutture organizzative di supporto all’attività dei magistrati per «garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione».

Ne fanno parte, oltre a personale di cancelleria e giudici onorari, giovani che, dopo la laurea in giurisprudenza, svolgono presso gli uffici giudiziari, per lo più a titolo gratuito, un periodo di tirocinio formativo, che consente loro di accedere al concorso in magistratura. La scelta oggi è dunque di investire su queste strutture, favorendone la costituzione nelle sedi in cui non sono ancora presenti ed immettendovi un consistente numero di persone, che potranno lavorare anche da remoto. Sono previsti dal d.l. 80/2021 due bandi di concorso (per titoli e prova scritta), il primo dei quali è atteso entro l’estate.

I profili professionali sono plurimi, non limitati ai laureati in giurisprudenza: analisti di organizzazione, informatici e statistici, operatori di data entry, tecnici di contabilità e di edilizia, tecnici e funzionari di amministrazione. La figura centrale è però certamente rappresentata dai laureati in giurisprudenza che, sulla scia della felice esperienza del tirocinio, inaugurata nel 2014, supporteranno i magistrati nello studio dei fascicoli, nelle ricerche giurisprudenziali e dottrinali, nella redazione di bozze di provvedimenti semplici e in attività pratico-materiali (si pensi, ad esempio, al controllo della regolarità delle notifiche).

Oltre a un contratto di lavoro retribuito (della durata di due anni e sette mesi, nel primo scaglione, e di due anni, nel secondo), gli addetti all’ufficio del processo potranno tra l’altro far valere l’esperienza quale titolo di ingresso al concorso in magistratura e quale titolo di preferenza per l’accesso alla magistratura onoraria, nonché (nei limiti di un anno) ai fini del tirocinio per l’accesso alle professioni di avvocato e notaio.