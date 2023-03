Gli Uffizi attraggono grandi sponsor: da Atkins 4,8 milioni di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una sponsorizzazione da 4,8 milioni di dollari, circa 4,5 milioni di euro, dalla mecenate statunitense Veronika Atkins alle Gallerie degli Uffizi di Firenze. Dopo aver finanziato lo scorso anno per quasi 2 milione di euro, attraverso i Friends of the Uffizi Galleries, il restauro del Terrazzo delle carte geografiche, la serie degli arazzi Valois e la Sala di Bona a Palazzo Pitti e aver regalato l’ottobre scorso uno dei migliori pianoforti al mondo per i concerti nella Sala Bianca dell’ex reggia medicea, ora la Atkins ha annunciato insieme al direttore delle Gallerie Eike Schmidt di impegnarsi nel restauro integrale dell’Anfiteatro del Giardino di Boboli. Si tratta, sottolinea il direttore raggiunto al telefono a Tefaf a Maastricht, del più grande versamento da un privato mai effettuato in favore di un museo fiorentino. I lavori di restauro dell’Anfiteatro rientrano nel programma di rilancio del verde mediceo ’Boboli 2030, prenderanno il via nei prossimi mesi e dureranno tra i due e i tre anni.

Eike Schmidt e Veronika Atkins

Una mecenate che ritorna

“Il progetto dell’Anfiteatro di Boboli unisce i miei tre amori più grandi - sottolinea Atkins -: la natura, l’arte e la musica. Non vedo l’ora di assistere alla prima dell’opera lirica che in questo luogo magico e unico al mondo risuonerà alla fine dei restauri”. “Grazie alla generosità di Veronica Atkins vedrà la luce uno dei progetti chiave dell’iniziativa Boboli 2030 - osserva il direttore Eike Schmidt -: l’Anfiteatro di Boboli, che recupererà la sua funzione di teatro all’aperto, proprio nella città dove nacquero il melodramma e la lirica stessa. Presto vedremo di nuovo i migliori cantanti esibirsi qui”

Anfiteatro di Boboli

«Il progetto partirà presto, vi è un gruppo di architetti già al lavoro per la progettazione esecutiva in stretta collaborazione con la sovrintendenza, guidata da Antonella Ranaldi e l’architetto Valentina Aversa e i funzionari di competenza su Boboli» spiega Schmidt. «Sin dall’inizio è stato coinvolto un ingengnere del suono per ottenere una acustica perfetta, come quella che le cronache del passato sottolineavano nelle recensioni degli spettacoli allestiti nell’Anfiteatro. La signora Atkins, una mecenate di lungo corso per gli Uffizi in contatto da anni con il direttore esecutivo dei Friends of the Uffizi Galleries, Lisa Marie Conte Brown, quando è venuta lo scorso anno a Firenze (in quell’occasione le furono conferite le Chiavi della città) ha visto la realizzazione dei restauri da lei finanziati e ha espresso soddisfazione. Così si è innamorata del nuovo progetto su Boboli 2030 ed è nata la sponsorizzazione».

Veduta dell’anfiteatro di Boboli, Della Bella Stefano, disegno, penna e bistro su carta bianca, Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi

Sponsorizzazioni, un segno in controtendenza

Le sponsorizzazioni rappresentano una risorsa importante per le istituzioni culturali che, però, dal 2008 sono in costante calo, anno dopo anno. «In teoria la signora Atkins avrebbe potuto fare una donazione, ma abbiamo preferito la via del contratto di sponsorizzazione che consente di riconoscere allo sponsor la comunicazione dell’azione di sostegno. Due placche di ringraziamento a suo nome verranno poste nel ristorante che verrà restaurato, seguendo così le linee guida Icom. Abbiamo scelto la via più trasparente e preferisco utilizzare questo strumento che prevede un rapporto di scambio (comunicazione e pubblicità per l’impresa o il privato) che possa essere di incoraggiamento verso altri sponsor individuali e corporate. Questa grande sponsorizzazione è un segnale positivo, speriamo che altre imprese seguano l’esempio in cambio della visibilità data al gesto di munificenza. Ricordiamo che vi è anche lo strumento dell’art bonus, non ancora perfetto per via della troppa burocrazia, ma avere due strade per il sostegno ai musei è importante. Chi dona dall’estero del resto vuol vedere il risultato».

Tefaf i musei comprano

Mentre passeggia tra gli stand del Tefaf il direttore degli Uffici confessa di aver opzionato qualcosa, senza svelare ancora l’acquisto. «È un’edizione molto bella - racconta –, negli ultimi tre anni gli antiquari hanno lavorato molto, fatto ricerca e portato pezzi straordinari con moltissime novità dagli Old Master fino alle 900. Se ci fosse un premio per la migliore scultura lo darei alla piccola terracotta di Canova», che ha suscitato anche l’interesse dei musei americani, a cui è stato venduto un Soldani Benzi.