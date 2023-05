Galleria degli Uffizi avvia gara da 121 milioni per i servizi aggiuntivi, compresa la biglietteria

I punti chiave Scadenze ravvicinate

È online, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il bando di gara per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’articolo 117 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e degli artt.164 e ss. del D.Lgs. 50/2016, dei servizi museali della Gallerie degli Uffizi (Corridoio Vasariano, Giardini Boboli e tutto Palazzo Pitti), della Direzione Regionale Musei della Toscana (Archeologico, San Marco, Villa Medicea ecc) e dell’Opificio delle Pietre Dure. Nel dettaglio del capitolato si legge che sono in gara i servizi di biglietteria (fisica, off site, prenotazioni, call center off site, canali di vendita B2B), di vendita, cioè bookshop e merchandising (fisici e online, interni ed esterni), di accoglienza e assistenza alla visita (audioguida) e di guardaroba. La struttura appaltante è l’Ufficio Gare delle Gallerie degli Uffizi, non è la Covip a svolgere l’amministrazione aggiudicatrice.

Si torna così ai blocchi di partenza per quanto riguarda la gestione da parte degli istituti dotati di autonomia, che possono indire gare e scegliere come dotarsi della biglietteria come precisato dall’ultima comunicazione della Direzione Musei della scorsa settimana, senza dover optare necessariamente per la piattaforma del Ministero della Cultura Ad Arte. Gli Uffizi a fine 2022 hanno registrato poco più di 4 milioni di visitatori con 33,30 milioni di euro di incassi, l’attuale concessionario Opera Laboratori Fiorentini su ogni prenotazione ha un incasso di 4 euro per gli Uffizi e di 3 euro per Palazzo Pitti e i Giardini di Boboli.

L’importo della concessione, della durata contrattuale di otto anni, comprensivi tre di proroga, è di 121.084.084 euro, oltre Iva. La procedura aperta telematica prevede l’offerta economicamente più vantaggiosa. La scadenza di presentazione telematica delle offerte è il prossimo 30 giugno entro le ore 13, quindi sono a disposizione solo 45 giorni per i concorrenti per depositare l’offerta, il minimo previsto per legge. L’apertura delle offerte è prevista il 5 luglio alle ore 10. I documenti di gara sono sui sitiwww.trasparenza.uffizi.it e https://portalegare.uffizi.it/.

La chiusura del bando - che prevede la clausola sociale – avverrà prima dell’uscita dell’attuale direttore degli Uffizi Eike Schmidt, in scadenza a novembre. Come dire, prima di andar via il direttore vuol lasciare l’istituzione in ordine. Proprio mentre il sottosegretario al Mic per il comparto musei Vittorio Sgarbi afferma che non sarà possibile avere il terzo mandato nel medesimo museo ma non è preclusa la possibilità di candidarsi alla guida di altri musei autonomi.

Sono almeno 20 anni che agli Uffizi la concessione omnicomprensiva è in proroga, vinta nel 1998 da Ati Giunti, con Opera Laboratori Fiorentini, braccio operativo, scade dapprima nel 2003 ed entra in proroga, si tenta nel 2013 di rifare il bando e poi anche nel 2017. La concessione in proroga, oltre alla Direzione Regionale Musei della Toscana, comprende anche i servizi per l’Accademia e il Bargello in un contratto unico, queste ultime nel bando in corso non sono incluse. Come si chiuderanno questi contratti? Verrà proposta un’exit strategy per l’attuale concessionario in proroga per queste strutture escluse dal bando? O si procederà con altri due bandi, considerato che anche al Bargello la direttrice Paola D'Agostino è in scadenza e sei mesi dopo Cecilie Hollberg all'Accademia? Domande alle quali il MiC dovrà dare una risposta con le prossime mosse.