Gli ultrà interisti che comandano a San Siro. Il ministro Abodi: «Inaccettabile»

La vittoria del Torino

Tra i peggiori, tornando alla sconfitta di Torino, proprio Leao, impreciso e poco incisivo, rilevato nella ripresa da Rebic. Il gol dei rossoneri, realizzato nel secondo tempo da Messias, ha anche scatenato le proteste granata con l'espulsione dell'allenatore Juric. In effetti, Messias, prima di infilare il portiere Milinkovic, ha spintonato Buongiorno facendolo cadere a terra. L'arbitro Abisso (nome omen) non ha rilevato irregolarità. E il Var non è intervenuto facendo infuriare il tecnico granata. Il Torino comunque, dopo la vittoria a Udine, prende altri tre punti e un' altra buona dose di autostima. Per i rossoneri invece la classifica si complica. Il Napoli capolista è ora a sei punti. Inoltre il Milan scende dal secondo al terzo posto proprio nel giorno in cui tutte le big - a parte la Lazio- vincono con facilità.

Anche la Lazio a picco

La Lazio, già. Anche la squadra di Sarri prende una tranvata. La sconfitta (1-3) in casa con la Salernitana è quasi imbarazzante, da archiviare al più presto. In vantaggio con Zaccagni, la Lazio si era probabilmente convinta che il più era fatto, che tutto sarebbe filato liscio. Invece è andato tutto storto: il primo segnale negativo viene dal pareggio di Candreva, solito ex che fa male. I guai arrivano però con l'ammonizione di Milinkovic Savic, appena subentrato e già diffidato.

Quindi il serbo salterà il derby con la Roma. Mentre Sarri e tutti i laziali cadono in una crisi di nervi, la Salernitana, più concreta, va a segno con Fazio e con Dia. Una brutta domenica per Sarri che naturalmente lancia nuovi strali contro gli arbitri. Un peccato, questo passo falso, perchè la Lazio non perdeva dalla quarta giornata. Però anche Sarri deve darsi una calmata. Quando si parla di arbitri, il tecnico è sempre sull'orlo di una crisi di nervi. Una condizione perfetta per farsi colpire ancora.

Il Napoli ride e si diverte

Ora parliamo di cose belle, del Napoli che ride e si diverte come fanno i ragazzini quando giocano nei bassi. Uno spettacolo, questo squadra, che gioca a memoria segnando gol a grappoli: 50 gol in 17 partite. Una macchina inarrestabile guidata da questo centravanti, Victor Osimhen, che fino a qualche settimana fa veniva considerato come un armadio ingombrante difficile da ricollocare. Contro il Sassuolo, il nigeriano ha firmato una tripletta d'autore. Capocannoniere con 7 centri, Osimhen è il bomber, ma dietro c'è un gruppo sincronizzato alla perfezione in cui brilla anche quel fenomeno di Kvaratkshelia, il georgiano che ha incatenato il cuore dei napoletani coi suoi gol (8) e i suoi assist chirurgici.

Chiaro che se il Napoli, solo al comando con 32 punti, continua con questo ritmo (13 vittorie consecutive tra campionato e Champions), tutte le altri rivali possono tirar giù la saracinesca e andare a casa solo sperando, eventualmente, che la lunga sosta provochi onde anomale nello sviluppo del torneo. Ma sono discorsi campati in aria, senza controprova, un po' come gli annunci in politica estera di Berlusconi, quando la presidente Meloni è altrove affaccendata. La verità è che Spalletti ha costruito un Napoli tanto estroso quanto affidabile. Dove perfino il presidente De Laurentiis non deborda.