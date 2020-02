Gli universitari di Mumbai studiano l’eccellenza italiana L'obiettivo specifico della missione consiste nel passare ai futuri architetti, imprenditori, progettisti e designer quelle che sono le esperienze più significative delle realtà produttive italiane

Una delegazione composta da 62 giovani studenti dell'Università Multidisciplinare NMIMS di Mumbai (India) è stato in Italia per visitare i comparti di eccellenza dell'imprenditoria del nostro Paese. In particolare, l'obiettivo specifico della missione consiste nel passare ai futuri architetti, imprenditori, progettisti e designer quelle che sono le esperienze, procedure e azioni più significative delle realtà produttive italiane.

Per quanto riguarda il settore marmifero, il compito di far conoscere agli universitari le sue specificità, è stato affidato al consorzio Cosmave.

La delegazione è stata accolta dal presidente Agostino Pocai e dal suo vice Luca Rossi all'interno del MuSA, il Museo virtuale della scultura e dell'architettura di Pietrasanta. I giovani studenti hanno potuto assistere al filmato “Il Cammino del marmo – Fascino eterno”, che narra la secolare tradizione del comparto locale e il know-how dei suoi laboratori e al docu-film “La voce del marmo”, la storia dell'escavazione e lavorazione di questo materiale dalle origini fino ad oggi.

Una full-immersion in tutte le fasi della filiera lapidea per gli universitari, con particolare attenzione alla attività del consorzio Cosmave per la creazione di legami e sinergie tra le sue 50 imprese associate e sulle iniziative più significative nella salvaguardia dell'ambiente, e infine sulle caratteristiche dei marmi propri della Versilia, molto apprezzati in India.

La delegazione ha poi visitato lo stabilimento di Henraux Spa, a Querceta (Lu), per conoscere le articolate e complesse fasi della produzione di una azienda leader mondiale del settore.