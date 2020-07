Gli Usa: «Hacker cinesi spiano Chiesa, Dalai Lama, dissidenti di Hong Kong e segreti sul Covid-19» Atto di accusa del Dipartimento di Giustizia americano contro due cittadini cinesi che da oltre 10 anni entrano dentro i computer di mezzo mondo, a partire da aziende militari e sanitarie. Oltre che dissidenti e religiosi di Roberto Galullo

«Gli imputati sono presunti innocenti fino a prova contraria in tribunale»: si conclude così, come sempre, la nota del Dipartimento della Giustizia americano sui due cittadini cinesi accusati di hackerare tutto ciò che si può. Proprietà intellettuale, informazioni commerciali riservate, segreti industriali, segreti militari, mail della Chiesa e dei dissidenti di Hong Kong, formule allo studio contro il Covid-19 e chi più ne ha più ne metta. Il tutto per un valore di centinaia di miliardi dollari, come si legge nell'atto di accusa .

Gli imputati tornavano spesso a colpire aziende, enti governativi e organizzazioni da cui avevano precedentemente rubato dati, in alcuni casi anni dopo il primo furto riuscito. Non contenti di questo i due – che secondo gli Usa agivano direttamente per conto del Ministero della Sicurezza di Stato e per la sua branca regionale nel Guangdong (GSSD) del Ministero della Sicurezza dello Stato (MSS) – mietevano vittime in giro per il mondo a scopo di lucro personale. Procediamo con ordine.



Le accuse sono state pronunciate e spiegate dal vice procuratore generale per la sicurezza nazionale John C. Demers, dal vicedirettore dell'Fbi David Bowdich, dal procuratore del distretto orientale di Washington William D. Hyslop e dall'agente speciale incaricato della divisione di Seattle Field dell'Fbi, Raymond Duda.



Il gran giurì federale a Spokane, nel distretto di Washington, ha chiesto il rinvio a giudizio all'inizio di questo mese per due hacker, Li Xiaoyu di 34 anni, e Dong Jiazhi di 33 anni, cittadini e residenti nella Repubblica popolare cinese, per aver violato i sistemi informatici di centinaia di aziende, governi, organizzazioni non governative e singoli dissidenti, clero e attivisti democratici e per i diritti umani negli Stati Uniti e all'estero, comprese Hong Kong e la Cina.

Gli imputati (che sono ricercati ma resteranno verosimilmente uccel di bosco) in alcuni casi hanno agito per il loro personale guadagno finanziario, e in altri a favore della grande patria cinese e relative agenzie governative.