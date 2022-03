Gli Usa: «Jet dalla Polonia sono offerta non attuabile». Fitch: «Rischio default imminente per la Russia»

3' di lettura

A due settimane dall'inizio dell’invasione russa, nel giorno in cui in varie località sono ripresi i corridoi umanitari dopo una serie di drammatici stop and go, a Kiev e in altre città dell’Ucraina risuonano ancora una volta le sirene antiaeree. Mentre le forze armate ucraine affermano di mantenere il controllo della capitale nonostante gli ultimi attacchi notturni delle forze armate russe, si continua a combattere in varie zone del Paese.

L’ultimo aggiornamento diffuso su Facebook dallo Stato Maggiore e riportato dal Guardian parla di combattimenti a Nord e nel Nordest con “operazioni di combattimento” a Polisky e Volyn, combattimenti nelle aree di Nizhyn, Ivanytsia, Trostyanets e anche nella città di Chernihiv. A sud, secondo i militari ucraini, continuano le operazioni per mettere in sicurezza “aeroporti e infrastrutture cruciali”. In un tweet, il ministero della Difesa britannico spiega oggi che le difese aeree ucraine hanno “ottenuto un notevole successo contro i moderni aerei da combattimento russi” . Nel suo ultimo aggiornamento dell’intelligence sull’invasione dell’Ucraina, il ministero sostiene che Kiev ha “probabilmente” impedito alle forze russe di “raggiungere qualsiasi grado di controllo dei cieli”.



Loading...

Zelensky apre a una trattativa sui territori contesi

La tensione resta dunque altissima in Ucraina, con il presidente Volodymyr Zelensky che ieri ha anche annunciato di essere disponibile a trattare sui territori contesi, ma non alla resa. Per la prima volta il leader ucraino ha infatti aperto ad un confronto con Mosca su Donbass, Crimea e ingresso nella Nato. Evocando la possibilità di accettare anche pesanti rinunce, pur di fermare Vladimir Putin.

La nuova tregua temporanea dichiarata dalla Russia per consentire l’evacuazione dei civili attraverso i corridoi umanitari sarà in vigore dalle 10 (ora locale) a Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol. Secondo l’Onu, sono già più di 2 milioni le persone fuggite dalla guerra.

Il caso dei Mig-29 polacchi

A tenere banco, tuttavia, è anche il caso dei Mig-29 che la Polonia vorrebbe offrire agli Stati Uniti per poi metterli a disposizione dell’Ucraina. Un’iniziativa che, ha fatto sapere in nottata il Pentagono, non è «attuabile». La prospettiva di jet che partono da una base statunitense in Germania «per volare nello spazio aereo conteso tra Russia e Ucraina solleva serie preoccupazioni per l’intera alleanza Nato», ha spiegato il portavoce John Kirby. «Continueremo a consultarci con la Polonia e gli altri nostri alleati su questa questione e le difficoltà logistiche che pone, ma - ha concluso - non crediamo che la proposta polacca sia sostenibile».