Gli Usa riaprono le porte a Huawei

2' di lettura

Non siamo di fronte allo stesso identico copione del G20 di Buenos Aires. C'è una contropartita, una moneta di scambio sottostante al riavvio dei negoziati sine die sul dossier commerciale Usa-Cina emerso dall’incontro di ieri tra Xi e Trump al G20 di Osaka.

La nuova tregua ha dei vincoli più definiti. Infatti, precisa l'agenzia Nuova Cina, se gli Usa non vareranno nuovi dazi sull'import di beni made in China ciò avverrà «sulle basi dell’uguaglianza e del rispetto reciproco e vedrà i rispettivi team trattare alcune questioni specifiche».

Il presidente Donald Trump muove le sue pedine e dichiara nella conferenza stampa finale: «Huawei potrà tornare ad acquistare i prodotti dai fornitori americani, le aziende Usa possono vendere attrezzature a Huawei, lì dove non ci sono grandi problemi con la sicurezza nazionale».

Reciproca tutela dell’IP e delle tecnologie, ecco il punto della questione. La campana suona per la Cina, perché in cima alla lista delle «questioni specifiche», evidentemente, c'è il divieto di trasferimento tecnologico forzato (leggi: tutto ciò che ha portato, in ultima analisi, alla messa bando di aziende supertecnologiche come Huawei accusate di aver “saccheggiato” le imprese occidentali) e, di conseguenza, la difesa della proprietà intellettuale per le aziende che fanno business con la Cina (e non solo in Cina).

Ma, è un fatto, Trump ha le idee chiare, anche quando apre alle concessioni. Sa bene che Pechino ha varato in fretta e furia appena tre mesi fa una nuova legge sugli investimenti stranieri in Cina per favorire uno stop a nuovi dazi che potrà essere ritoccata entro fine anno, prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2020.