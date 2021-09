Gli Usa soffrono la “teoria dei tre picchi”. Ecco perché oggi le Borse Ue hanno battuto Wall Street

3' di lettura

La settimana finanziaria inizia con le Borse europee più toniche di Wall Street. Di questi tempi non accade spesso e quindi fa notizia. Soprattutto se si scava sulle motivazioni. Il rialzo del 13 settembre per i listini del Vecchio Continente (Eurostoxx 50 +0,5%, Ftse Mib +0,9% a fronte invece di un S&P 500 piatto e di un Nasdaq in calo dello 0,5%) arriva in scia alle indicazioni delle Banca centrale europea che pochi giorni fa ha rivisto al rialzo le stime di crescita del Pil dell’Eurozona per il...