Gli Usa sorpassano la Svizzera: sono il secondo «paradiso fiscale» del mondo dopo le Cayman

Il sorpasso americano

La “guerra” tra Stati Uniti e Svizzera era emersa nel 2009, quando il Dipartimento di Giustizia Usa era riuscito a ottenere da Ubs (la più importante banca elvetica) una lista di 4.450 clienti statunitensi che avevano depositato i propri soldi nella Confederazione senza rivelarli al Fisco americano. Il segreto bancario aveva subito il primo importante colpo.



Negli stessi mesi, a Ginevra, veniva portata a termine un'operazione di intelligence ai danni della Hsbc Private Bank, all'epoca il più grande istituto di credito europeo e uno dei più grandi del mondo. L'intero database dei clienti della banca veniva trafugato da un gruppo di persone, tra cui l’ingegnere informatico italo-francese Hervé Falciani. L'elenco era poi finito sui giornali di tutto il mondo.



Due episodi che nascondevano - come molti osservatori hanno evidenziato in questi anni - una “guerra” finanziaria tra Stati Uniti e Svizzera, che ha avuto il merito di aver portato in primo piano la piaga della grande evasione fiscale internazionale e di aver innescato le contromisure dell’Ocse con lo scambio automatico di informazioni finanziarie. Ma che ha provocato un effetto “secondario”: dieci anni dopo, gli Stati Uniti hanno surclassato la Svizzera come paradiso fiscale (e finanziario) più richiesto da chi vuole occultare le proprie ricchezze.



Dopo il Delaware arriva il New Hampshire

Delaware, Wyoming e Nevada sono da tempo paradisi fiscali e societari utilizzati da privati di tutto il mondo per nascondere soldi. Ma adesso una nuova legge del New Hampshire permette di registrare fondazioni private a scopo di lucro senza rivelare l'identità dei fondatori e dei beneficiari finali. Una manna per chi vuol far sparire le proprie ricchezze dai riflettori delle autorità fiscali dei propri Paesi.



Gli Stati Uniti offrono una vasta gamma di segretezza e di agevolazioni fiscali per i non residenti, sia a livello federale che a livello dei singoli Stati. Non aderiscono al Common reporting standard (Crs) dell’Ocse, lo standard globale per lo scambio di informazioni, ma impongono agli altri Paesi il rispetto del loro standard, il Fatca.