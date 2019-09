Gli Usa di Trump superano i sauditi: primi al mondo per l'export di petrolio A giugno le esportazioni americane di greggio hanno superato quelle dell'Arabia Saudita alle prese con i tagli Opec. La spinta della Casa Bianca alle nuove esplorazioni, allo shale oil e al gas naturale liquefatto dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

(Reuters)

3' di lettura

Gli Stati Uniti hanno sorpassato l'Arabia Saudita nelle esportazioni di petrolio. Grazie all'impulso dato dall'amministrazione Trump alle esplorazioni petrolifere e alla produzione record di shale oil degli ultimi mesi gli Usa sono saliti al primo posto nel mondo tra i paesi esportatori di greggio, secondo i dati dell'Agenzia internazionale dell'Energia.

A giugno nella produzione di greggio gli Stati Uniti hanno superato di almeno 9 milioni di barili al giorno l'Arabia Saudita. I dati ufficiali mostrano un aumento delle spedizioni dai giacimenti di Texas e New Mexico.

LEGGI ANCHE / Trump medita una tregua con l'Iran: petrolio giù del 2%

L'aumento dell'export Usa rende più difficile ai paesi Opec raggiungere l'obiettivo di ridurre le scorte con i tagli alla produzione che continuano da tre anni. L'aumento dell'offerta Usa, così come l'intensificarsi delle preoccupazioni per la domanda globale per il prolungamento della guerra commerciale con la Cina hanno provocato un calo di quasi il 20% nelle quotazioni del Brent dai massimi di aprile. Il primato americano di giugno potrebbe durare poco perché i sauditi, dalle prime stime dell'Aie, sostengono di essere tornati i primi esportatori in luglio e agosto con gli uragani che hanno interrotto per qualche giorno la produzione americana e l'escalation sulla trade war che ha reso più difficile per gli americani trovare i mercati per lo shale oil.

L'energia è un altro dei capitoli dell'America First di Donald Trump. Gli Stati Uniti da tempo non erano così attivi nella produzione di oil & gas e negli investimenti alla ricerca di nuovi giacimenti. Trump lo ha ribadito di recente durante una visita in Texas lodando “il lavoro straordinario” fatto dal segretario all'Energia Rick Perry per rilanciare la potenza americana in questo settore.

LEGGI ANCHE / Il tramonto del petrolio a Wall Street: i big pesano sempre meno sul listino