Gli usi insoliti del profumo: dai guanti da boxe aromatizzati al tappetino per lo yoga Due gocce di eau de toilette dietro i lobi delle orecchie e via? Niente affatto. Oggi le essenze trovano spazio nei luoghi e nei modi più impensati. di Mariangela Giunti

Guantoni da boxe, Rawlings.

5' di lettura

«Il profumo è un compagnon, il migliore amico, una delle gioie della vita: mi piace ascoltarlo in qualsiasi momento». Così Daniela Andrier, nota maître parfumeur di Givaudan e ideatrice di numerose fragranze sotto la direzione creativa di Miuccia Prada. Che sia un alleato, un rivelatore di personalità, un attrattore, persino un sostituto privilegiato delle parole, il profumo sempre di più sperimenta complessi territori sensoriali e ambientali, e nuove gestualità. Una fragranza si esplora con il naso, ma anche con un mix di sinestesie olfattive, che coinvolgono, per esempio, il tatto. Ci sono profumi da prendere con i guanti, letteralmente. Il primo fu Gallimard, conciatore di Grasse che nel XVI secolo realizzò un modello aromatico e ne donò un paio a Caterina de' Medici, prima che la corporazione dei Maîtres Parfumeurs et Gantiers nel 1656 sdoganasse ufficialmente la moda.

Guanti Paris, Thomasine Barnekow.

Un omaggio a questa tradizione sono i guanti profumati in pelle pregiata della designer svedese, con atelier nel Marais a Parigi, Thomasine Barnekow: un connubio di design funzionale e forme scultoree che hanno reso le sue creazioni protagoniste di installazioni museali e collaborazioni con artisti. Dai guanti più delicati ai guantoni da boxe. Un vezzo olfattivo e un gesto di attenzione rivolto agli sportivi. Mats Johansson e David Frossard sono due esperti in cosmesi che praticano sia boxe sia surf con grande passione. Per questo hanno dato vita a Bast, marchio franco-svedese in voga a Parigi. Le proposte spaziano dalle lozioni profumate, a base di principi attivi vegetali per dare sollievo a muscoli e articolazioni, agli spray per i guantoni da ring o per il tappetino yoga, diventato inseparabile nella home routine di molti, Yoga Mat Deo.

Crema all'arnica, Bruise Control, Bast.

Il profumo si trasforma in sensazione tattile, con una sua specifica gestualità, anche nella polvere di riso diffusa con le fragranze di Ben Gorham, ideatore di Byredo, e nascosta in un pennello retraibile che richiama la nuvola lattea e i frammenti di riso del teatro Kabuki, fatto di danza, canto e mimo. Aerea e delicata, si applica sul collo, sui polsi, sull'incavo delle braccia o anche delle ginocchia, i punti del corpo dove è presente un maggior afflusso di sangue e dove la pelle, emanando più calore, riesce ad esaltare al meglio le note. Un pennello profumato è anche Fragrance Paintbrush™ di Jo Loves, creato dalla britannica Jo Malone, mentre l'omonima azienda da lei fondata nel 1983 e poi venduta alla grande famiglia di Estée Lauder nel 1999, Jo Malone London, ha lanciato un prodotto a metà tra un profumo e un accessorio portatile. Si chiama Scent to Go, è declinato con i jus più noti, come English Pear & Freesia, Pomegranate Noir, Lime Basil & Mandarin, e si porta sempre con sé. Che sia in borsa o in valigia, dove magari fa compagnia al taccuino preferito. Anch'esso profumato, naturalmente, perché oggi la forza delle parole, su un foglio, ha un suo odore speciale.

Profumo Scent to Go, Jo Malone.

«Vogliamo promuovere il valore che la scrittura manuale si sta progressivamente perdendo nella nostra epoca. Ci sono dei giorni in cui uno scritto, anche di poche righe, è stato per me il regalo più prezioso», spiega Ingrid Fadelli, che con Intertrade Group ha lanciato Thinkback www.intertradeurope.com/brand/thinkback , collezione di articoli di alta artigianalità a base di materiali eco, che sono un tributo all'arte della scrittura a mano. Tutti profumabili con piccole creazioni a scelta per personalizzare il proprio messaggio. Per rendere il biglietto ancora più “ispirato”, si può pensare di comporlo alla luce della lampadadiffusore d'ambiente Philtrum, ideata dalla giovane designer Astrid Luglio per Tonatto Profumi. Un'esile scultura in ottone, capace di diffondere gradualmente il profumo con il calore della luce.

Fleur D'Oranger, diffusore per auto e cartuccia fiori d'arancio, Diptyque.

Che si sia nomadi o stanziali, com'è più probabile di questi tempi, il profumo ci accompagna anche nel nuovo braccialetto con tre charms di Diptyque: il sentore prêt-à-porter è Do Son, ispirato alle tradizionali ombre cinesi, lo stesso del patch in raso, da applicare sulla parte interna del polso o sulla spalla. Un po' tatuaggio olfattivo e un po' gioiello a fior di pelle. «C'è poi chi questo compagnon speciale ama averlo accanto anche alla guida dell'auto, che si aggiunge così all'inventario dei luoghi odorosi inattesi. Le note più ricorrenti, di solito, sono quelle che valorizzano le caratteristiche della vettura. Come pelle fiorita, legno e new car smell, che ricorda un nuovissimo acquisto ed è molto richiesta (secondo i dati, il 90 per cento dell'odore originale all'interno della nuova auto tende a sparire circa un mese dopo, ndr)», spiega Andrea Casotti, ceo di CFF-Creative Flavours & Fragrances, che lavora da anni con Bmw, Audi e Mini. La stessa maison francese Diptyque ha aggiunto un tocco speciale ai viaggi in auto, profumando l'abitacolo con effluvi incapsulati in un diffusore ovale da fissare alla griglia di areazione, utilizzando l'aria per sprigionare le note. Funziona anche con un sistema elettrico, da muro, che si trasporta ovunque si desideri, dalla propria stanza da letto alla camera d'albergo dove magari si soggiorna solo per una notte, ma si ha piacere di ritrovare il profumo di casa, la propria fragranza d'elezione.