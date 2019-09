Gli yacht corrono a quotarsi: anche Sanlorenzo va in Borsa Dopo Ferretti, nuova richiesta di ammissione a Piazza Affari. L’offerta arriverà fino al 35% del capitale e servirà a finanziare la crescita di Carlo Festa

Saranno gli yacht a sostenere le Ipo a Piazza Affari in questo finale d’anno. Dopo l'annuncio di Ferretti, che punta all’esordio in Borsa già in autunno, anche il gruppo Sanlorenzo ha presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alla quotazione.

L’offerta sarà composta da azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e da azioni detenute da Holding Happy Life Srl, azionista di maggioranza della società e controllata dall’imprenditore Massimo Perotti, presidente esecutivo della società, con l’obiettivo di soddisfare i requisiti di flottante richiesti da Borsa Italiana per il segmento Star.

Si prevede che l’offerta, compreso l’esercizio dell’opzione di “greenshoe”, arriverà fino al 35% del capitale sociale di Sanlorenzo. Il flottante richiesto per la quotazione in Borsa sarà realizzato attraverso un collocamento privato riservato a investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali all’estero.

In funzione delle condizioni di mercato e subordinatamente all’ottenimento da parte di Borsa Italiana dell’autorizzazione all’ammissione alla quotazione e all’approvazione del prospetto da parte della Consob, al momento si prevede che l’offerta venga lanciata nel 2019. La società sarà soggetta a impegni di lock-up, per un periodo di 360 giorni a partire dalla data di quotazione delle azioni. Holding Happy Life , in qualità di azionista venditore, sarà soggetta a impegni di lock-up, per un periodo di 180 giorni a partire dalla data di quotazione delle azioni.

I proventi derivanti dall’aumento di capitale sono destinati “ad essere utilizzati dalla società principalmente per sostenere ed accelerare il futuro percorso di crescita e per cogliere opportunità di mercato”. Dopo l’offerta, la società prevede di avere una struttura finanziaria ampiamente esente da debito.