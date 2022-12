Global Inclusion 2022: dall'esclusione all'inclusione

Per affrontare queste sfide è necessario creare un ecosistema capace di valorizzare le differenze personali, un'opzione etica a supporto di una strategia efficace per riavviare la crescita.

L’evento

Il Sole 24 Ore ha abbracciato questi temi affiancandosi al Comitato Global Inclusion – art. 3 con cui, anche quest'anno, promuoverà la maratona “Global Inclusion 2022”, organizzata da 24 Ore Eventi, in collaborazione con l'Associazione Italiana per la Direzione del Personale e in programma martedì 29 novembre.

L'appuntamento sarà preceduto dall'uscita in edicola, sabato 26 novembre del libro “Leadership inclusiva”, di Andrea Notarnicola Cociani, consulente di direzione per il cambiamento culturale delle imprese che dirige il Comitato Global Inclusion – Art. 3.

Diversità e unicità valorizzano l’individuo

Il volume pone al centro i temi della valorizzazione delle persone attraverso la diversità e l'unicità di ogni individuo e vuole essere una guida per aiutare il lettore ad acquisire una maggiore consapevolezza dei pregiudizi e degli stereotipi che possono influenzare i propri atteggiamenti nella gestione di una squadra, in azienda come in qualsiasi organizzazione. Attraverso suggerimenti, parole chiave, approfondimenti, spunti di riflessione e prospettive offerte da leader del cambiamento si potranno esplorare le conoscenze e le competenze più utili nell'azione del contrasto a quel modello alfa che distrugge sistematicamente valore considerando ancora l'ansia, la discriminazione e il conformismo fondamenti dell'esercizio di un potere formale. Attraverso un'azione di riconoscimento delle differenze e del principio di equità verrà così sostenuta l'innovazione e la crescita della organizzazione: il lavoro si trasformerà in uno spazio di confronto e si preserveranno le basi che fondano il modello democratico di civiltà e convivenza. Il libro oltre che in edicola è disponibile in libreria e negli store digitali.

La grande sfida del riconoscimento della pluralità nei luoghi di lavoro e nel Paese sarà quindi protagonista della maratona del 29 novembre “Global Inclusion 2022. La ruota della crescita. Imprese, democrazia, libertà”, appuntamento che quest'anno rientra nel programma della terza edizione della 4 Weeks 4 Inclusion, maratona di quattro settimane consecutive all’insegna dell’inclusione, con un ricco programma di eventi digitali.