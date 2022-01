Gloria Campaner in Piano Party a Venezia

I punti chiave Venezia

Sarà intrigante ascoltare il programma Piano Party che la giovane pianista Gloria Campaner presenta al Palazzetto Bru Zane di Venezia; pone in dialogo autori molto importanti con altri non sono ugualmente conosciuti – quale sarà il filo rosso? Nella Pianura Padana, da Ferrara a Cremona, abbiamo quattro possibilità di ascoltare una bella formazione come la Mahler Chamber Orchestra assieme al direttore Daniele Gatti. Per un cambio d'atmosfera ci tuffiamo a Firenze in un divertente capolavoro del teatro musicale, “Il pipistrello”.



Venezia

Il 13 al Palazzetto Bru Zane la pianista Gloria Campaner, in Piano Party, un dialogo serrato tra compositori celebri e no del romanticismo e Novecento francese: Saint-Saëns, Debussy, Ravel, Dubois, Lamothe e Chaminade. Così si inaugura il ciclo di concerti 2022 del Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française. La missione del Centro è la riscoperta e la diffusione della musica francese fra 1780 e 1920; incluse anche la chanson, l'opéra-comique, l'operetta.

Ferrara

L'11 al Comunale al via la seconda parte di Stagione con Daniele Gatti e la Mahler Chamber Orchestra, bel programma schumanniano. Gatti dal 2016 è Artistic Advisor dell'Orchestra, il ben noto ensemble internazionale fondato da Claudio Abbado. La Stagione ferrarese prosegue fino al 10 maggio. Il 12 gli interpreti sono al Teatro Valli di Reggio Emilia; il 13 al Comunale di Modena e il 14 al Teatro Ponchielli di Cremona; il programma sarà sempre dedicato a Schumann, ma con variazioni.

Firenze

Il 16-18-20-21-23 al Teatro del Maggio buona occasione di vedere un capolavoro come Il pipistrello, di Johann Strauss figlio, dirige Zubin Mehta; bella compagnia, con Markus Werba, Olga Bezsmertna, Alex Tsilogiannis, Regula Mühlemann, fra gli altri. Nuovo allestimento, in coproduzione con lo Staatstheater am Gärtnerplatz (Monaco di Baviera).