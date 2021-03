GLP acquisisce 200mila mq ed è il primo investimento in Italia

I punti chiave Gli immobili

La più grande acquisizione logistica di Glp in Italia.

Celio Fund, fondo immobiliare chiuso (con Episo 3 come investitore unico) gestito da Bnp Paribas Reim Sgr, e i fondi Ccp IV (assistiti da Tristan Capital Partners), hanno annunciato la vendita di 7 immobili logistici a Glp. Si tratta di un portafoglio complessivo di 200mila mq di grado A, situato tra Milano e Roma, che rappresenta una delle più grandi transazioni logistiche in Italia, quest’anno, e segue il reinserimento di circa 100mila mq di spazio nel 2020.

Gli asset acquisiti, tutti di grado A, sono localizzati nei due principali hub logistici del nostro paese, ovvero nei pressi di Milano (cinque asset, che occupano circa il 60% della metratura totale) e di Roma (due asset, 40% del totale). Precisamente, gli immobili si trovano a: Anagni (Frosinone), Colleferro (Roma), Casorate Primo (Pavia), Montichiari (Brescia, dove le unità sono 3) e Roncello (Monza-Brianza). Sono tutti locati. Quello di Roncello sarà soggetto a una ristrutturazione e successivamente sarà messo a reddito.

I sette immobili sono tutti collegati con le principali arterie autostradali e sono occupati da operatori leader nei settori della supply chain, dei trasporti, della cosmesi e delle attrezzature ospedaliere, come XPO e Kuehne Nagel.

«Quest’ultima acquisizione – ha affermato Daan van den Hoven, head of Fund management & capital deployment Europa di Glp – ci offre una portata immediata nel mercato logistico italiano ed è in linea con la nostra volontà di espandere la nostra presenza in tutti i 12 mercati in cui operiamo, attraverso acquisizioni strategiche e sviluppi. Da quando è entrata nel mercato europeo nel 2017, Glp ha più che triplicato il proprio patrimonio in gestione e intendiamo raddoppiarlo ulteriormente nei prossimi due anni».

«La prima acquisizione di Glp nel mercato italiano – ha aggiunto Roberto Piterà, country director di Glp Italia – è stata un grande successo ed è stata completata a tempo di record. Questa operazione è in linea con la nostra strategia di acquisire e sviluppare proprietà ben collegate e di qualità, situate nei principali hub logistici del paese. La recente crescita dell’e-commerce ha notevolmente aumentato l’importanza della logistica nelle supply chain per le aziende. Questo è stato un fattore trainante nella decisione di espandere il nostro portafoglio, utilizzando la nostra specializzazione per supportare ulteriormente i nostri clienti».

«Questa transazione – ha detto Yassine Berkane, direttore, portfolio and asset management di Tristan Capital Partners – dimostra il forte desiderio che c’è nel mercato di risorse logistiche di qualità istituzionale e ben posizionate in Italia. Il cambiamento delle abitudini dei consumatori, inclusa la continua rapida crescita delle attività di e-commerce, significa che i siti logistici ben posizionati che beneficiano della loro vicinanza alle principali città hub continueranno ad essere richiesti».