GLP acquisisce 24mila mq per un magazzino logistico a Colleferro

GLP, investitore e sviluppatore di magazzini logistici e parchi di distribuzione ha acquisito un terreno nel Comune di Colleferro (in provincia di Roma), su cui verrà sviluppato un magazzino di Grado A, per una superficie lorda totale di circa 24mila mq.

L’acquisizione di questo lotto di terreno rappresenta un’opportunità unica, grazie alla sua localizzazione in un’area a spiccata vocazione logistica all’interno del mercato di Roma.

Il progetto di Colleferro, una volta completato, rafforzerà la presenza di GLP nella capitale, dove è già presente con altri immobili situati a Colleferro, Anagni e Santa Palomba, (quest’ultimo acquisito lo scorso anno).

L’apertura del cantiere è prevista per il terzo trimestre 2022. La struttura sarà realizzata secondo i più elevati standard Esg, tanto che il magazzino verrà dotato di certificazione Breeam Very Good. L’area beneficia di un'eccellente viabilità, con accesso diretto all'autostrada A1, oltre ai collegamenti multimodali garantiti dall’aeroporto di Roma Fiumicino, dall’aeroporto di Ciampino e dal porto di Civitavecchia.

«Il mercato romano – ha sottolineato Roberto Piterà, country director di GLP Italy – è uno dei mercati istituzionali più dinamici per la logistica italiana e si sta sviluppando soprattutto lungo l’autostrada A1, asse principale del Paese. Con la domanda di spazi logistici moderni e di qualità che continua a crescere e la difficoltà di trovare nuove aree edificabili in zone ben connesse, questo terreno ci permetterà di sviluppare, da subito, un asset logistico moderno e realizzato secondo i più elevati standard Esg e di metterlo a disposizione dei nostri clienti in meno di 10 mesi dall’apertura del cantiere».