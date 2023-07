GM alza le stime sugli utili, ma taglia costi e investimenti. Titolo in calo

Le prospettive più rialziste di GM arrivano dopo sei mesi di domanda più forte e prezzi più alti di quanto previsto all’inizio di quest’anno, ha dichiarato il direttore finanziario Paul Jacobson.

Ma la decisione di tagliare gli investimenti sui nuovi prodotti e i costi operativi arriva mentre i margini di profitto della casa automobilistica sono sotto pressione. Il margine di profitto ante imposte nel primo semestre è sceso all’8,3% delle entrate, in calo rispetto all’8,9% di un anno fa.

L’utile per veicolo in Nord America è diminuito rispetto al primo trimestre. GM ha guadagnato 3.841 sdollari di utile ante imposte per veicolo in Nord America durante il secondo trimestre, in calo del 23% rispetto al primo trimestre.

Intanto la ceo Mary Barra, in una call con gli analisti, ha affermato che GM ha annullato i piani per eliminare il suo veicolo elettrico meno costoso, l'ormai datato Chevrolet Bolt, alla fine di quest’anno. La società prevede di introdurre un Bolt aggiornato con un nuovo pacco batterie Ultium, ma non ha rivelato dettagli su costi, tempi o posizione dell’impianto.

Loading...