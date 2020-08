Gm attacca Fca: ecco i conti offshore per pagare i sindacati

Il lungo conflitto è originalmente esploso quando General Motors, facendo leva su un’indagine federale per corruzione sul sindacato United Auto Workers, ha sostenuto in tribunale nove mesi or sono che per anni Fca, sotto la gestione dello scomparso Sergio Marchionne, avrebbe intenzionalmente “unto” i vertici delle union per strappare vantaggi nei negoziati contrattuali sul costo del lavoro. Bustarelle sarebbero finite nelle tasche, oltre che di Ashton, di due segretari generali della UAW, Dennis Williams e Ron Gettelfinger. Nonchè di Al Iacobelli, un ex negoziatore con il sindacato della Fca e poi di Gm, condannato a oltre 5 anni di carcere per appropriazione indebita di fondi sindacali con i quali si comprà una Ferrari, una piscina e penne incastonate di pietre preziose.

Il risultato sarebbe stato quello di «compromettere l’integrità del processo di contrattazione collettiva». Dalla girandola di corruzione Gm ha sostenuto d’aver subito danni per oltre un miliardo di dollari in termini di addizionale costo del lavoro, sulla base di una differenza di 8 dollari l’ora tra le due imprese. Stando a stime di JP Morgan, Gm avrebbe avuto in programma di chiedere almeno sei miliardi di danni. Di più: Gm affermò che Fca in quel modo, oltre a danneggiare una concorrente, voleva indebolirla per costringerla ad un merger ventilato da Marchionne e invece sempre respinto da Barra. La cospirazione avrebbe avuto un nome, Operation Cylinder.

Le scelte del giudice Borman

Borman ha tuttavia bocciato il caso originale con una decisione presa a inizio luglio. Ha prima provato una insolita riappacificazione tra le parti, ordinando un faccia a faccia tra i due chief executive, Mary Barra per Gm e John Manley per Fca, cancellato in appello. Nel farlo aveva apostrofato il duello come uno spreco «di tempo e risorse», tanto più con il Paese in preda a sfide quali pandemia e tensioni razziali. Fallita la diplomazia, Borman aveva liquidato il ricorso di Gm per racketeering, corruzione e estorsione, definendolo senza merito, affermando che Gm non aveva subito danni diretti nè dimostrato l’intenzione di Fca di colpirla. Fca ha da sempre respinto seccamente ogni addebito o ipotesi di trame cospirative, definendo lo scandalo opera di singoli.

Ma strascichi dalla vicenda affiorando al di là delle ripetute offensive di Gm, tenendo alta la suspense. Nelle scorse settimane un gruppo di 27 dipendenti Fca nello stabilimento di Toledo in Ohio ha a sua volta denunciato sia l’azienda che la UAW. Sostiene che il sindacato ha seppellito preoccupazioni e richieste di paga e diritti contrattuali a causa proprio dei benefici illeciti che ricevevano molteplici suoi funzionari, da viaggi a ristoranti di lusso e pagamenti di mutui. Né è terminata l’inchiesta federale sul sindacato, che ha finora portato a 14 condanne e ammissioni di colpa da parte di ex dirigenti della Uaw e di Fca. La union dell’auto, tuttora tra le più influenti con quasi 400.000 iscritti, sta trattando con le autorità federali il lancio di riforme interne per evitare un drastico commissariamento.