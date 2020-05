Gm corre a Wall Street: sprofonda l’utile ma stime battute Per preservare la liquidità, Gm ha varato diverse azioni tra cui la sospensione del dividendo e dei buyback, la riduzione dei salari e l'utilizzo di linee di credito esistenti di Al.An.

Un pick up truck Chevrolet 2020 heavy duty nella fabbrica Gm di Flint, Michigan

Nel primo trimestre General Motors ha visto calare utile (-86,7%) e fatturato (-6,2%), a causa dello stop alla produzione e al crollo delle vendite provocato dalla pandemia di coronavirus, ma ha comunque battuto le stime (e anche le rivali Ford e Fiat Chrysler), grazie all'aumento delle vendite di nuovi modelli di pickup e truck (+27%), in particolare i truck Chevrolet Silverado e GMC Sierra. Il gruppo è inoltre al lavoro per fare ripartire le attività in Nord America: Gm, d'intesa con il Governo e i sindacati, punta a riaprire la maggior parte delle attività manifatturiere negli Stati Uniti e Canada il 18 maggio, con un rafforzamento delle misure di sicurezza, che saranno ancora più stringenti di quelle previste dalle autorità sanitarie americane e dall'Oms.

Per quanto riguarda i conti, nei tre mesi a marzo l'utile netto è sceso a 294 milioni di dollari, 17 centesimi per azione, dai 2,16 miliardi, 1,48 dollari per azione, dello stesso periodo dell'anno scorso. Escludedo le voci straordinarie, l'utile adjusted è passato da 1,41 dollari a 62 centesimi per azione. I ricavi sono scesi a 32,71 miliardi, con le vendite negli Stati Uniti scese del 7%.

Per preservare la liquidità, Gm ha varato diverse azioni tra cui la sospensione del dividendo e dei buyback, la riduzione dei salari e l'utilizzo di linee di credito esistenti. In questo modo la prima casa automobilistica americana ha reso disponibile liquidità per 33,4 miliardi, che dovrebbe mettere al riparo in questi mesi di enorme incertezza. «Continueremo con la nostra trasformazione. I nostri trascorsi dimostrano che siamo in grado di prendere decisioni difficili, rapide e strategiche per garantire la redditività di lungo termine e la creazione di valore per i nostri azionisti», ha detto l'amministratore delegato Mary Barra. Il titolo ha toccato il +7% per poi ritracciare a +6 durante la seduta.