GM, dividendo +33% e buyback da 10 miliardi. Vola anche il titolo Stellantis

«Finalmente una buona notizia per Gm. questa è una prospettiva positiva», ha commentato l’analista di Wedbush Securities, Daniel Ives. «Ora si tratta di rimettere il treno sui binari e questo è un ottimo inizio». Anche se la dimensione del piano di buyback potrebbe scatenare la reazione della Uaw, il cui presidente Shawn Fain ha criticato Gm proprio per i piani di riacquisto dell’ultimo decennio, quando gli aumenti salariali offerti sono stati modesti. Erik Gordon, docente dell’università del Michigan, ha obiettato che le scelte di GM sono in contrasto con le tesi opposte al sindacato durante lo sciopero, secondo le quali non poteva permettersi un accordo remunerativo per i lavoratori in America.

General Motors aveva annunciato all’inizio di quest’anno che avrebbe tagliato i costi fissi di 2 miliardi di dollari entro la fine del 2024 e aveva seguito a luglio con piani per ulteriori riduzioni di costo di altri 1 miliardo di dollari. Ad aprile, GM aveva dichiarato che circa 5mila lavoratori a salario fisso avevano accettato i pacchetti di uscita volontaria.

Capitolo robotaxi. La Big di Detroit ha anche confermato che ridurrà i costi di Cruise, che ha sospeso tutti i test negli Stati Uniti dopo un incidente in California che ha spinto i regolatori a fermare i veicoli senza conducente in servizio taxi. Cruise, che sta licenziando, ha registrato una perdita di oltre 700 milioni di dollari nel terzo trimestre e di oltre 8 miliardi di dollari dal 2016.

