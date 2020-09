GM e Honda stabiliscono un'alleanza strategica per il Nord America I due costruttori lavoreranno insieme per realizzare nuovi veicoli elettrificati e termici

I due costruttori lavoreranno insieme per realizzare nuovi veicoli elettrificati e termici

1' di lettura

General Motors e Honda Motor hanno firmato un memorandum d'intesa non vincolante per formare un'alleanza strategica per il Nord America che dal 2021 potrebbe portare alla produzione di una gamma di veicoli - sia elettrificati che a combustione interna - co-sviluppati su piattaforme comuni e venduti con marchi di entrambi i produttori, oltre a un'ulteriore cooperazione negli acquisti, nella logistica, nei servizi di connessione e nella ricerca e sviluppo. L'accordo si basa su una partnership annunciata ad aprile, in cui Gm aiuteràÌ Honda a sviluppare due nuovi veicoli elettrici che saranno alimentati dalle batterie Ultium del produttore statunitense. «Attraverso questa alleanza possiamo ottenere sostanziali efficienze in termini di costi in Nord America, che ci consentiranno di investire nella futura tecnologia di mobilitaÌ, mantenendo le nostre offerte di prodotti distinte e competitive» ha dichiarato Seiji Kuraishi, vicepresidente esecutivo di Honda