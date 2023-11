GM, persi 8 miliardi con i robotaxi. Il progetto Origin torna in stand by

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cruise, l’unità robotaxi della General Motors, pianifica la rivincita in una città non precisata prima di provare a espandersi in altre. A fine ottobre la National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa) della California ha vietato ai suoi 400 veicoli a guida autonoma di circolare e operare come veri e propri taxi senza conducente, in seguito a una serie di incidenti, il più grave dei quali ha visto il coinvolgimento di una donna, che è stata investita da un’altro mezzo e trascinata per alcuni metri dal robotaxi mentre si accostava al marciapiede, senza rilevare il problema. Il fatto più grave è che le autorità hanno accusato Cruise di avere omesso proprio la parte finale del video.

Nell’ambito dei suoi precedenti piani di crescita, Cruise nel 2022 aveva chiesto alla Nhtsa il permesso di ampliare la flotta fino a 2.500 veicoli a guida autonoma all’anno. Obiettivo: espandersi anche in altre città Usa, offrendo un servizio di corse in taxi privi di conducente.

E invece Cruise la scorsa settimana ha sospeso ogni attività, avviando un’ampia revisione di livelli di sicurezza dei suoi veicoli. Una fase ad alta tensione che ha portato alle dimissioni dei due fondatori (Cruise è nata nel 2013), il ceo Kyle Vogt e del capo del prodotto, Daniel Kan.

Mentre l’altra azienda in campo a San Francisco, Waymo (controllata da Alphabet, Google) continua ad operare, lo stop repentino imposto a Cruise rappresenta comunque una battuta d’arresto per un settore il cui successo si basa sulla fiducia del pubblico e sulla cooperazione delle autorità di regolamentazione.

«Una volta che avremo adottato misure per migliorare la nostra cultura della sicurezza e ricostruire la fiducia, torneremo operativi in una città per dimostrare la nostra affidabilità, prima di crescere nuovamente», ha spiegato la società in una nota.