Gm, scattato a mezzanotte il primo grande sciopero in 12 anni su salari, benefit e sicurezza del lavoro La “fermata” a oltranza - che ha coinvolto da oggi oltre 49.000 dipendenti in 31 impianti su scala nazionale — è cominciata domenica notte dopo che era stata autorizzata la mattina stessa dai vertici sindacali. di Marco Valsania

5' di lettura

New York - Sono tornati allo scoccare della mezzanotte i grandi scioperi in America. Dopo dodici anni, i lavoratori iscritti alla United Auto Workers hanno incrociato le braccia e lo hanno fatto per chiedere a un influente colosso della Corporate America, la General Motors, di migliorare salari e benefit e di riaprire stabilimenti chiusi o a rischio dopo che le trattative sul rinnovo del contratto si sono arenati.

La “fermata” a oltranza - che ha coinvolto da oggi oltre 49.000 dipendenti in 31 impianti su scala nazionale — è cominciata domenica notte dopo che era stata autorizzata la mattina stessa dai vertici sindacali. I lavoratori hanno marciato fuori dai cancelli, sono rimasti a casa o hanno partecipato a picchetti. Da domenica pomeriggio, orari e mete delle manifestazioni sindacali davanti alle fabbriche erano già comparsi negli uffici locali del sindacato.

La posta in gioco è alta: in 21 anni solo due volte la UAW è scesa in campo contro Gm - l'ultima nel 2007 per ragioni di sicurezza del posto di lavoro mobilitò 73.000 dipendenti in una ottantina di fabbriche. Un impianto di assemblaggio perde 1,3 milioni di dollari l'ora quando è paralizzato.

E in assenza di intese lo speciale fondo sindacale per gli scioperi ha oggi in cassaforte 750 milioni di dollari, consentendo teoricamente alla union di compensare chi aderisce all'agitazione - con una prevista paga di 275 dollari a settimana, alzata lo scorso gennaio - per un prolungato periodo di tempo. Gm ha da parte sua scorte di veicoli per 77 giorni - 795.000 veicoli - in caso di blocco della produzione per attutire il colpo. Ma lo sciopero minaccia il lancio di nuovi modelli redditizi, da una ridisegnata Chevrolet Silverado a pick up della serie GMC Sierra.