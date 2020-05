GM: un sistema hands free per la guida urbana per sfidare Tesla General Motors sta sviluppando un sistema di guida senza mani da utilizzare nei centri urbani.

Guida senza mani nei centri urbani. General Motors sta sviluppando una nuova versione della tecnologia di assistenza super cruise che non si limiti alla guida in autostrada offrendo capacità hands free nei centri urbani. La nuova tecnologia, chiamata internamente ultra cruise, andrà a completare il sistema super cruise introdotto nel 2017 sul Ct6 che è andato fuori produzione in Nord America alla fine di gennaio. GM prevede di espandere super cruise a 22 modelli entro il 2023 e di ampliarne la disponibilità agli altri marchi del gruppo a partire dal 2021. Quest'anno super cruise sarà disponibile su Cadillac Escalade, Ct4 e Ct5. Circa un terzo delle Ct6 vendute negli Stati Uniti d'America adottano la tecnologia super cruise secondo GM e i clienti che lo utilizzano usano la funzione hands free circa la metà delle volte che guidano l'auto. Oltre l'85% dei proprietari di Ct6 ha dichiarato che prenderebbe in considerazione solo un veicolo dotato di super cruise in futuro.



Concorrente del pilota automatico di Tesla

Ultra Cruise potrebbe posizionare GM per competere meglio con il sistema di pilota automatico di Tesla. A gennaio l'azienda ha dichiarato che a breve aggiungerà la funzione di cambio corsia automatica al sistema quando verrà introdotto negli altri modelli Cadillac. GM sta anche lavorando sulla gestione delle curve e delle rampe di uscita autostradali.