GM sorprende il mercato con un solido trimestre. Ebit in forte crescita

Il mercato ha apprezzato il solido terzo trimestre di General Motors. La performance e la fiducia della casa automobilistica hanno represso i crescenti timori di una recessione globale. Le azioni GM sono aumentate di oltre il 2% nelle prime contrattazioni, poiché le forti vendite e i prezzi hanno generato un profitto trimestrale più alto che ha battuto le stime degli analisti.



Gli investitori erano preoccupati che un rallentamento economico degli Stati Uniti potesse danneggiare la domanda di nuovi veicoli, ma il direttore finanziario Paul Jacobson ha dichiarato: «Non abbiamo riscontrato alcun impatto diretto sui nostri prodotti. I prezzi rimangono forti. La domanda rimane forte».

GM prevede vendite del settore negli Stati Uniti per il prossimo anno di 15 milioni, rispetto alle aspettative di circa 13,7 milioni quest’anno. L’analista di Wedbush, Dan Ives, ha definito i risultati del colosso di Detroit un «passo importante nella giusta direzione». L’amministratore delegato Mary Barra è stata più misurata durante una call con gli analisti, descrivendo l’attuale momento «impegnativo», mentre ha notato un «graduale miglioramento» nelle catene di approvvigionamento, chip compresi. Barra ha affermato che la società «ha completato e spedito quasi il 75% dei veicoli non finiti che avevamo in stock a giugno» proprio per la mancanza di semiconduttori.

General Motors ha visto salire utile e ricavi grazie a una ripresa della produzione, che è riuscita a superare i problemi della supply-chain avuti a inizio anno e ha visto crescere gli acquisti di nuove auto. In particolare, la produzione in Nord America, il mercato che genera la maggior parte dei profitti, è balzata del 73% a 651.000 veicoli. La società, che viene da due anni di utile nonostante la pandemia e i problemi causati dalla mancanza di microchip, è riuscita a fare fronte alle difficoltà globali dando priorità ai veicoli più redditizi (grandi pickup e Suv).

Tornando ai numeri, l’Ebit adjusted è cresciuto da 2,9 a 4,28 miliardi di dollari, il margine di profitto netto è sceso dal 9% al 7,9% e il margine Ebit adjusted si è attestato al 10,2%, dal 10,9% precedente. Guardando alle varie divisioni, Gm North America ha riportato profitti operativi per 3,89 miliardi di dollari (da 2,12 miliardi), Gm International ha visto salire il dato da 229 a 334 milioni, mentre Gm Financial ha generato un utile operativo di 911 milioni, contro gli 1,093 miliardi dello stesso periodo dell’anno scorso (è la prima volta negli ultimi nove mesi che questo dato è sotto un miliardo, segno che comincia a farsi sentire l’impatto dell’aumento dei tassi di interesse).