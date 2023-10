Gm taglia le stime sul 2023. Robotaxi Cruise, stop a San Francisco

La situazione si complica

E il quadro si aggrava. Il sindacato martedì 24 ottobre ha dato indicazione ai suoi 5mila iscritti nell’impianto di Arlington, in Texas, di astenersi dal lavoro. La fabbrica è la più grande tra quelle controllate dalla big di Detroit negli Stati Uniti. Lunedì l’Uaw aveva allargato lo sciopero anche ad una fabbrica di pick-up di Stellantis e ad un impianto Ford a Louisville, in Kentucky.

Arlington è l’impianto destinato alla produzione di modelli come Cadillac Escalades e Chevrolet Suburban. Potrebbe finire nel mirino della Uaw anche lo stabilimento di assemblaggio di pick-up pesanti di Flint, Michigan, dedicato a Chevrolet Silverado e GMC Sierra. La produzione nella versione elettrica ha recentemente subito una frenata. I pick-up pesanti sono quelli che assicurano i margini maggiori. Come il Ram 1500, che viene assemblato a Sterling Heights, sempre in Michigan.

Elettrificazione in frenata

Riguardo ai piani di elettrificazione della gamma, dopo il rallentamento delle vendite degli EV (electric vehicles) negli Stati Uniti - perfino il ceo di Tesla, Elon Musk, ha recentemente frenato sui tempi di espansione, riferendosi alla gigafactory programmata per il 2025 in Messico - la casa guidata dalla ceo Mary Barra accelererà ora sugli obiettivi di profitto, piuttosto che di volumi, ha spiegato il cfo. GM sta rinunciando all’obiettivo di costruire 400mila EV dal 2022 fino alla metà del 2024. Un esempio: la decisione di ritardare la riorganizzazione di una grande fabbrica a Orion Township, nel Michigan, per costruire camioncini elettrici farà risparmiare 1,5 miliardi in investimenti nel 2024, ha affermato Jacobson.

Poi c’è la politica. Il gigante di Detroit si è unito ad altre case nel sollecitare l’amministrazione Biden a rivedere le ambiziose e stringenti norme sulle emissioni e sul risparmio di carburante, mirate a portare i veicoli elettrici fino ai due terzi delle nuove immatricolazioni entro il 2032.

Finora vendite e prezzi di GM in Nord America sono rimasti piuttosto stabili. I prezzi medi sono stati di 50.750 dollari nell’ultimo trimestre, leggermente in calo rispetto al trimestre precedente. E Jacobson non ha drammatizzato, come ha fatto Musk il 19 ottobre scorso.