Gnl, la produzione futura va in Cina e l’Europa rischia di restare a secco

L’Europa continua ad avere ampia disponibilità di gas liquefatto nell’immediato. Ma i nostri consumi – già aumentati di oltre il 60% quest’anno – sono destinati a crescere ulteriormente e per il futuro non stiamo mettendo abbastanza fieno in cascina: ci dotiamo di nuovi rigassificatori, ma la propensione a firmare contratti di fornitura di lungo periodo rimane scarsa. La Cina al contrario, nonostante da mesi abbia scarso appetito di Gnl, si accaparra una quota crescente della futura produzione globale...