Gnv e Grimaldi assumono personale

Sia Gnv (Gandi navi veloci) che il gruppo Grimaldi stanno cercando personale di bordo da assumere per le navi delle loro flotte. Le due compagnie di traghetti cercano addetti non solo per funzioni legate alla navigazione ma anche per la parte di hotellerie.

Gnv cerca 350 persone

Lunedì 4 dicembre e martedì 5, Gnv apre la sua campagna di recruiting con una serie di open day per presentare le opportunità di lavoro a bordo delle navi, in vista dell’assunzione di 350 nuove persone per la stagione estiva.

Il primo appuntamento è una due giorni a Napoli, nell’ufficio Gnv presso Stazioni marittime, cui seguiranno, nel corso del 2024, altre tappe a Palermo, Pizzo Calabro, Molfetta, Bari, Genova, Civitavecchia e Pozzallo.

Gnv cerca professionalità con diversi gradi di esperienza; fra queste, personale di macchina e di coperta, ufficiali, ottonai, operai e frigoristi ma anche addetti alla gestione della parte hotel, come manager alberghieri, cuochi, garzoni e piccoli di camera. L’attenzione è rivolta anche a «candidati che conoscano le lingue, in particolare arabo, francese e spagnolo, per impieghi presso gli uffici informazioni».

Grimaldi alla caccia di nuove qualifiche

Anche il gruppo Grimaldi sta tenendo recruiting day alla ricerca di personale di bordo per tutte le sezioni: hotel, macchina, e coperta, da inserire negli equipaggi. Il calendario dei giorni di reclutamento è in aggiornamento: dopo gli appuntamenti autunnali in Lazio, Campania, Puglia, Sardegna, Veneto e Toscana, il gruppo è alla ricerca di nuovi candidati per un ventaglio di posizioni che includono, anche alcune nuove qualifiche: addetti alle pulizie per le sezioni hotel e cucina, giovanotti elettricisti, ottonai (idraulici di bordo), carpentieri (addetti alla riparazione di strutture in legno, ferro e suppellettili).