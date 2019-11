La tecnologia aiuta i fleet manager nella transizione verso le flotte elettriche di Danilo Loda

(nurkan - stock.adobe.com)

Per tutte le aziende che hanno intenzione di passare a una flotta che comprenda anche veicoli elettrici Geotab propone una soluzione pensata per facilitare questa importante transazione. Infatti, l'azienda canadese lancia Go Electric, proposto sotto forma di Add-in EVSA (Electric Vehicle Suitability Assessment) e già disponibile per i fleet manager presso il Marketplace dell'azienda.



In pratica Geotab analizza i profili di chi guida i mezzi della flotta aziendale ed è in grado di fornire analisi accurate e suggerimenti che possono aiutare le organizzazioni che mirano ad avere anche (o solo) veicoli con propulsore elettrico tra le auto aziendali per ridurre i costi e per dare una mano anche all'ambiente.



Geotab, sempre dopo l'analisi dei dati in arrivo dall'attuale parco auto “termico” fornisce un elenco di veicoli elettrici che possono soddisfare le esigenze dell'azienda, anche a livello di budget, semplificando così il processo decisionale. I fleet manager possono così stimare il ritorno dell'investimento, definire velocemente il TCO (Total Cost of Ownership), e sapere quali sono i mezzi da tenere in considerazione per l'acquisto, senza dover perdere tempo a cercare quello più adatto attraverso i soliti canali.