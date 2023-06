Go Internet, titolo in altalena con nuovo piano al 2027

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Le azioni Go Internet tentano il rimbalzo dai minimi storici a Piazza Affari grazie al piano industriale al 2027 della società di servizi di telecomunicazioni che punta a raggiungere a fine periodo ricavi tra 15,5 e 16,5 milioni, con una crescita media annua del 10%, e un ebitda tra i 2,5 e i 3 milioni. Le azioni dell'azienda di Gubbio sono arrivate a guadagnare anche l'11% per poi frenare.

Con il nuovo piano, ha detto l'amministratore delegato Marco di Gioacchino, l'azienda punta a consolidare la presenza sul territorio e a potenziare i servizi ai clienti, in particolare per il segmento business. Il focus sulla clientela business ha già portato Go Interne a realizzare il 70% dei ricavi con questo segmento nel 2022 e a questo si aggiungerà lo sviluppo di servizi evoluti di connettività gestita e servizi di cyber security, la creazione di centri d’eccellenza per l’ingegneria e lo sviluppo di soluzioni di rete, fonia e cyber security e la dismissione e affidamento della gestione infrastrutturale. Il piano prevede investimenti tra 2,2 e 2,7 milioni, che si contraggono rispetto al passato per l'abbandono del business infrastrutturale, e il raggiungimento di un indebitamento netto di 2,8-2 milioni (7,9 milioni a fine 2022).