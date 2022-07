Gobeyond 2022: al via la sesta edizione della startup competiton di Sisal per supportare l'innovazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Aperte le iscrizioni della sesta edizione della call for ideas di GoBeyond , la piattaforma di innovazione ideata da Sisal che sostiene lo sviluppo di startup e progetti imprenditoriali innovativi e a vocazione sociale.

Numerose le novità di quest'anno che fanno di GoBeyond: un premio da 50 mila euro messo a disposizione interamente da Sisal; un rinnovato network di partner a supporto dell'iniziativa che offriranno competenze e know-how per rispondere a tutte le esigenze di sviluppo delle startup; un percorso di advisory in favore di tutti i finalisti.

GoBeyond, a partire dalla prima edizione nel 2015, ha acquisito sempre più rilevanza nel panorama italiano delle startup competition, posizionandosi come un punto di riferimento per numerosi giovani startupper. A testimoniarlo, i numeri delle cinque edizioni passate: oltre 800 startup candidate, più di 350 mila euro di premi erogati e un network di oltre 20 partner a supporto del progetto.

“GoBeyond rappresenta per Sisal un importante piattaforma di innovazione che sostiene nuove idee per costruire un futuro più responsabile, contribuendo a risolvere concretamente i problemi sociali, economici e ambientali di oggi.” ha commentato Fabio Ventoruzzo, Corporate Communications & Sustainability Director di Sisal. “Dopo aver lanciato a marzo la GoBeyond Academy in collaborazione con Feltrinelli Education, un percorso formativo aperto a tutti dedicato alla formazione degli imprenditori e delle imprenditrici di domani, abbiamo arricchito anche la nostra call for ideas. Oggi, infatti, si è evoluta in un vero e proprio ecosistema d'innovazione capace di coinvolgere non solo gli startupper, ma anche tutte quelle realtà che vogliono sostenere l'innovazione che può andare lontano, creando una società più inclusiva, digitale e sostenibile”.

Novità anche nel processo di candidatura: tutti i progetti saranno inseriti in un'unica categoria focalizzata sull'innovazione responsabile. Le idee dovranno essere innovative, sostenibili e, al tempo stesso, portare soluzioni ai problemi attuali per contribuire a cambiare in profondità il tessuto sociale, ambientale ed economico del Paese.