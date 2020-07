GoBeyond: parte la call for ideas di Sisal che premia le idee per il rilancio del Paese Aperte le candidature fino al 31 ottobre 2020 sulla base di due specifici obiettivi: sostegno per il Business Resiliente e progetti per la Collettività. Al vincitore assoluto un grant di 50mila euro, alle due startup vincitrici per categoria 30mila euro e un percorso di advisory dedicato



GoBeyond è live per la quarta edizione ma con una veste nuova: la piattaforma distintiva creata e promossa da Sisal, in collaborazione con CVC Capital Partners nell'ambito del programma internazionale di supporto all'imprenditoria giovanile “Young Innovators”, vuole infatti offrire un contributo alla progressiva ripartenza del Paese attraverso la call for ideas e il nuovo Content Hub sull'innovazione.

La call for ideas valorizza le startup che mettono le persone al centro del proprio business, in particolare attraverso il digitale e l'innovazione tecnologica. GoBeyond si rivolge dunque a chiunque abbia un'idea imprenditoriale innovativa che voglia andare oltre la semplice immaginazione e diventare una solida realtà.

Per partecipare al contest è necessario proporre dei progetti imprenditoriali orientati a soddisfare i bisogni delle seguenti categorie:

1 - Business resiliente, ovvero progetti che hanno come scopo quello di facilitare la resilienza delle imprese in una fase di ripartenza post-emergenza, in un momento cruciale per l'Italia, che ha imposto nuovi paradigmi, nuovi modelli socio-economici e una riorganizzazione del lavoro sempre più agile e smart;

2- Collettività, ovvero tutte le progettualità di social innovation dedicate alle comunità sul territorio, in grado di supportare e offrire soluzioni concrete alle problematiche, grandi e piccole, che impattano sulle persone e sulla loro quotidianità.