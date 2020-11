God bless Atene Eschilo che fa l'encomio funebre a Martin Luther King, per bocca di Bob Kennedy. L'antica città di Pericle, che è la patria della democrazia, ma anche dei Confederati e di uno dei massimi teorici dello schiavismo. Sono tanti e bizzarri i rapporti tra classicità e Nuovo Mondo. Al punto che può bastare un ananas dipinto per riscrivere la storia della scoperta dell'America di Giorgio Ieranò

Eschilo che fa l'encomio funebre a Martin Luther King, per bocca di Bob Kennedy. L'antica città di Pericle, che è la patria della democrazia, ma anche dei Confederati e di uno dei massimi teorici dello schiavismo. Sono tanti e bizzarri i rapporti tra classicità e Nuovo Mondo. Al punto che può bastare un ananas dipinto per riscrivere la storia della scoperta dell'America

Subito prima dello scoppio della guerra gli ateniesi iniziarono a preoccuparsi. Temevano che gli schiavi si sarebbero ribellati. Decisero perciò di organizzare un servizio di vigilanza per prevenire ogni tentativo di rivolta servile. Non stiamo parlando però degli ateniesi antichi,ma degli abitanti di Athens, Georgia, uno dei maggiori centri di produzione del cotone nell'America del Diciannovesimo secolo. E la guerra che incombeva allora, nel 1860, era quella che di lì a poco si sarebbe scatenata tra gli Stati abolizionisti del Nord e quelli schiavisti del Sud. Athens, battezzata così in omaggio all'antica città di Pericle, era una delle roccaforti dei Confederati. Qui visse e operò uno dei maggiori teorici dello schiavismo,Thomas Cobb, caduto sul campo combattendo i nordisti a Fredericksburg nel 1862. Per Cobb, l'antica Atene era un modello da seguire proprio perché rappresentava l'esempiodi una comunità dove il lavoro servile permetteva ai cittadini di dedicarsi senza preoccupazioni alle arti e alla politica.

«Lo schiavismo», scriveva Cobb nel suo Historical Sketch of Slavery (1858), «è essenziale per preservare una perfetta eguaglianza tra i cittadini e per far crescere e incoraggiare lo spirito di libertà».

Affermazione che a noi può apparire paradossale, ma che si fondava appunto sull'idea che la nuova Athens dei proprietari delle piantagioni di cotone fosse la reincarnazione più perfetta e coerente dei valori dell'antica Atene schiavista. Cobb si costruì anche una casa in stile greco, con un portico sorretto da colonne doriche: oggi è stata trasformata in un museo, finora passato indenne attraverso i disordini razziali degli ultimi mesi. Il caso di Athens, Georgia, ci ricorda come gli americani si siano immaginati la Grecia antica in molti modi diversi. Non c'è solo Bob Kennedy che nel suo celebre discorso in memoria di Martin Luther King cita i versi di Eschilo.

C'è, appunto, anche Thomas Cobb che fa appello ai greci come padri nobili dello schiavismo. Ma c'è anche chi ha voluto aggiungere un altro bizzarro tassello alla storia dei rapporti tra l'Americae il mondo antico. E si è domandato: ma non è che gli antichi avessero già scoperto l'Americaben prima dei vichinghi di Erik il Rosso e di Cristoforo Colombo? È uno strampalato capitolo di fantastoria che da sempre produce libri e documentari a uso e consumo del pubblico più sprovveduto.