Godzilla, Evangelion e Ultramen insieme in un nuovo universo cinematografico

Del resto sono tempi di multiverso. In scia forse con il consolidamento che sta attraversando l’industria del gaming, anche quella delle anime giapponesi sembra volere riunire le proprie forze fondendo in un universo cinematografico i Godzilla, Evangelion, Kamen Rider e Ultraman. Loro sono dei titani dell’animazione nipponica: Toei, Toho, Tsuburaya Productions e Studio Khara di Hideaki Anno. L’annuncio è stato ripreso dalla rivista online Techcrunch ma per ora non ci sono i dettagli di questa storica collaborazione.

L’operazione ha senso, scrive la stampa giapponese anche perché se è vero che Toho e Toei erano rivali nel mercato nazionale. Toho è lo studios dietro a Godzilla e Toei invece era noto per Ultraman e Kamen Rider. A rendere possibile questa operazione sarebbe stata Tsuburaya Productions, fondata da Eiji Tsuburaya, che ha realizzato gli effetti speciali per Godzilla e per Ultramen e Kamen Rider.

Cosa sono i crossover e i team-up?

Il pensiero automatico va al multiverso della Marvel che in questi mesi sta esplodendo al cinema, vale a dire una operazione di ingegneria narrativa che tiene insieme dal 2008 circa 27 blockbuster più una decina di serie tv e vari spin-off. Il mondo dei supereroi sia nei fumetti che al cinema è da sempre attraversato da crossover. Un crossover si riferisce a una storia in più parti, distribuite su collane diverse, che vede agire insieme personaggi che normalmente agiscono separati. Esistono crossover dentro il mondo Marvel o tra più universi. Esistono poi team-up, incontri di supereroi come nel caso di King Kong e Godzilla, appartenenti a due serie distinte, che si sono affrontati nei film “Il trionfo di King Kong” del 1962 e in “Godzilla vs. Kong” del 2021. Anche nei manga e negli anime esistono fenomeni di questo tipo. Il caso più eclatante è rappresentato dalle CLAMP, più ampia è invece la letteratura sui film di animazione giapponesi. Sul mercato europeo ne sono arrivati solo una piccola parte, ad esempio Lupin III e Detective Conan, Mazinga Z contro Devilman o UFO Robot Goldrake contro il Grande Mazinga.

Perché un universo “mappazzone”?

Di solito la risposta è no, ma i crossover o multiversi o team-up sono eventi attesissimi da tutti i fan. Non c’è lettore di fumetti di supereroi che non si è chiesto se sia più forte Thor o Hulk, è diciamo una domanda che appartiene a questa cultura. Tuttavia, riunire cose così distanti come Godzilla e Evangelion mette i brividi. Anche perché toccano due icone sacre della narrativa nipponica. Il lucertolone è un pezzo della storia contemporanea del Giappone, Neon Genesis Evangelion è l’anime di culto per eccellenza, una quasi fede che ancora oggi attrae appassionati di tutte le età. A tenere insieme queste cose diversissime e lontanissime c’è Hideaki Anno, il creatore di Evangelion che ha scritto e co-diretto Shin Godzilla, ha anche scritto Shin Ultraman, che uscirà a maggio in Giappone, e sta scrivendo e dirigendo il prossimo Shin Kamen Rider. Sarà lui a tenere insieme le fila di un progetto che potrebbe essere la risposta nipponica alla Marvel.