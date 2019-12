Golden Globe: ecco i candidati, «Marriage Story» ha 6 nomination Il film di Noah Baumbach è il più indicato tra i favoriti per i premi assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association, un vero e proprio antipasto degli Oscar di Andrea Chimento

«Marriage Story» di Noah Baumbach

Sono state svelate le nomination ai prossimi Golden Globe, i premi assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association.

La cerimonia ufficiale è in programma il prossimo 5 gennaio a Beverly Hills e, come da tradizione, sarà un gustoso antipasto degli ancor più prestigiosi premi Oscar.



Film drammatici

Nella categoria per il miglior film drammatico i cinque candidati sono «1917» di Sam Mendes, «The Irishman» di Martin Scorsese, «Joker» di Todd Phillips, «Marriage Story» di Noah Baumbach (il più nominato con sei candidature) e «The Two Popes» di Fernando Meirelles. Da evidenziare il grande successo di Netflix che ha ben tre film tra i cinque nominati: «The Irishman», «Marriage Story» e «The Two Popes».



Attori drammatici

Per quanto riguarda gli attori drammatici: le nomination per la miglior interpretazione maschile sono andate a Christian Bale («Le Mans ‘66»), Antonio Banderas («Dolor y gloria»), Adam Driver («Marriage Story»), Joaquin Phoenix («Joker») e Jonathan Pryce («The Two Popes»); quelle per la miglior performance femminile a Cynthia Erivo («Harriet»), Scarlett Johansson («Marriage Story»), Saoirse Ronan («Little Women»), Charlize Theron («Bombshell») e Renée Zellweger («Judy»).



Film commedie e musical

Nel gruppo musical e commedie, invece, i cinque film candidati sono «Dolemite Is My Name» di Craig Brewer, «Jojo Rabbit» di Taika Waititi, «Cena con delitto – Knives Out» di Rian Johnson, «C'era una volta a Hollywood» di Quentin Tarantino e «Rocketman» di Dexter Fletcher.

Come migliori attori della categoria troviamo Daniel Craig («Cena con delitto – Knives Out»), Roman Griffin Davies («Jojo Rabbit»), Leonardo DiCaprio («C'era una volta a Hollywood»), Taron Egerton («Rocketman») e Eddie Murphy («Dolemite Is My Name»). Le cinque migliori attrici candidate in una commedia o musical, invece, sono Awkwafina («The Farewell»), Ana de Armas («Cena con delitto – Knives Out»), Beanie Feldstein («Booksmart»), Emma Thompson («Late Night») e Cate Blanchett («Where'd You Go Bernadette?»).



Migliori registi

Non c'è distinzione tra commedie e film drammatici nella categoria per i migliori registi (nominati Bong Joon-ho, Quentin Tarantino, Sam Mendes, Martin Scorsese e Todd Phillips) e in quella per i migliori attori non protagonisti: tra gli interpreti maschili sono candidati Tom Hanks («A Beautiful Day In the Neighborhood»), Al Pacino («The Irishman»), Joe Pesci («The Irishman»), Brad Pitt («C'era una volta a Hollywood») e Anthony Hopkins («The Two Popes») ; tra le interpreti femminili Annette Bening («The Report»), Margot Robbie («Bombshell»), Jennifer Lopez («Hustlers»), Kathy Bates («Richard Jewell») e Laura Dern («Marriage Story»).