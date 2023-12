Golden Globe, nomination per «Io Capitano» di Garrone. «Barbie» e «Oppenheimer» guidano la lista

Ascolta la versione audio dell'articolo

’Io Capitano’ di Matteo Garrone è candidato al premio Golden Globe nella categoria di miglior film straniero. Nella stessa sezione, Anatomia di una caduta Anatomy of Fall, Foglie al Vento, Past Lives, Society of the Snow e The Zone of Interest. L’81esima premiazione annuale dei Golden Globes si svolgerà domenica 7 gennaio 2024.

Il grande successo estivo “Barbie” è in cima alla lista dei candidati ai Golden Globe di Hollywood con nove nomination, superando le otto di “Oppenheimer”.

L’avventura della bambola rosa “Barbie” concorrerà per il miglior film commedia o musicale insieme ad “American Fiction”, “The Holdovers” e altri alla cerimonia sul red carpet che si terrà a gennaio e che darà il via alla stagione dei premi di Hollywood.

“Oppenheimer”, interpretato da Cillian Murphy nel ruolo dell’uomo dietro la creazione della bomba atomica, si confronterà con “Killers of the Flower Moon”, “Maestro” e altri per il miglior film drammatico.

Il film di Martin Scorsese “Flower Moon” racconta la storia dell’assassinio degli indiani americani in Oklahoma negli anni Venti. Bradley Cooper interpreta il compositore Leonard Bernstein in “Maestro” e ha anche diretto il film.