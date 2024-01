Golden Globe: per “Oppenheimer” e “Povere creature!” un trionfo annunciato

Cillian Murphy in “Oppenheimer”

Le attrici e gli attori

Nella categoria dedicata ai film drammatici, il miglior attore protagonista è Cillian Murphy per aver interpretato J. Robert Oppenheimer nel film di Nolan, mentre la miglior attrice protagonista è la rivelazione Lily Gladstone del magnifico “Killers of the Flower Moon”.

Emma Stone in “Povere creature

La miglior attrice protagonista all’interno del gruppo musical/commedia è invece Emma Stone per “Povere creature, mentre il miglior attore protagonista della categoria è Paul Giamatti per il notevole “The Holdovers” di Alexander Payne.I migliori non protagonisti (qui non c’è distinzione tra i vari generi) sono Robert Downey Jr. per “Oppenheimer” e Da’Vine Joy Randolph per “The Holdovers”.

“Il ragazzo e l’airone” di Hayao Miyazaki

Gli altri premi cinematograficiIl Golden Globe per il miglior film d’animazione è stato assegnato allo splendido “Il ragazzo e l’airone” di Hayao Miyazaki, lungometraggio da pochissimo uscito nelle sale italiane, mentre Il titolo di miglior sceneggiatura è andato a “Anatomia di una caduta”.

“Anatomia di una caduta”

La statuetta per la miglior colonna sonora a “Oppenheimer”, mentre la miglior canzone originale è “What Was I Made For?” di Billie Elish e Finneas per “Barbie”.Anche nella categoria Cinematic and Box Office Achievement, che vede nominati e premiati i titoli più popolari e di successo ai botteghini, ha trionfato “Barbie” di Greta Gerwig. La televisione“Succession” ha sbaragliato la concorrenza come miglior serie drammatica: l’incredibile quarta stagione di una serie che è ormai nella storia del piccolo schermo non poteva che meritarsi questo riconoscimento.

“Succession”

L’attore di “Succession” Kieran Culkin è stato premiato come miglior interprete maschile in una serie drammatica, mentre Sarah Snook ha alzato la statuetta come miglior attrice della categoria, sempre grazie a “Succession”.