Golden Globe: trionfo per «1917» e «C’era una volta a… Hollywood», in attesa degli Oscar

Nessuna sorpresa nella categoria della miglior attrice protagonista in un film drammatico con il riconoscimento a Renée Zellweger per aver interpretato Judy Garland in «Judy» e in quella della miglior attrice protagonista in una commedia, dove ha alzato il Golden Globe la sorprendente Awkwafina di «The Farewell».



Come attrice non protagonista ha invece vinto Laura Dern per il notevole «Storia di un matrimonio» di Noah Baumbach, che poteva aspirare a molto di più.



Altro premio importante è quello per il miglior lungometraggio d'animazione andato a «Missing Link» della Laika.



Per quanto riguarda l'universo del piccolo schermo: «Chernobyl» è stata decretata la miglior mini-serie dell'anno, «Fleabag» è la miglior serie commedia, mentre «The Crown» la miglior serie drammatica.

Tra gli attori, premi per Michelle Williams (miglior attrice in una miniserie per «Fosse/Verdon»), Russell Crowe (miglior attore in una miniserie per «The Loudest Voice»), Olivia Colman (miglior attrice in una serie drammatica per «The Crown»), Brian Cox (miglior attore in una serie drammatica per «Succession»), Phoebe Waller-Bridge (miglior attrice in una serie commedia o musical per «Fleabag »), Rami Yusef (miglior attore in una serie commedia o musical per «Ramy»), Patricia Arquette (miglior attrice non protagonista per «The Act») e Stellan Skarsgard (miglior attore non protagonista per «Chernobyl»).