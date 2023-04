Golden Goose accelera sulla circolarità con Yatay Lab

Ascolta la versione audio dell'articolo

In occasione dell’Earth Day, che ogni anno cade il 22 aprile, Golden Goose ha presentato il nuovo Yatay Lab e il lancio dei servizi di riparazione online e ha pubblicato il suo secondo Bilancio di sostenibilità, ribattezzato Diary 2022, forse per dare l’idea di come la sostenibilità, sociale e ambientale, sia un percorso in cui impegnarsi giorno dopo giorno e anno dopo anno e che va, appunto, raccontato in ogni dettaglio e piccolo o grande successo.

Yatay Lab è questo: un ulteriore passo e progresso di Golden Goose nella ricerca e sviluppo di materiali e prodotti circolari e si inserisce nella Forward Agenda delineata nel 2022 da Silvio Campara, ceo dell’azienda veneta diventata famosa per le sneaker artigianali e trasformatasi negli anni in un marchio globale di alta gamma che spazia dall’abbigliamento agli accessori. Yatay Lab è frutto anche di un’altra crescita, quella della partnership nata nel 2022 tra Golden Goose e Coronet Group, leader nella ricerca e produzione di materiali animal-free, bio-based e riciclati, punto di riferimento per il mercato mondiale del lusso sostenibile e made in Italy.

Il Lab per sperimentare nuovi materiali

Il Lab si trova a Erba (Como), dove ha sede Coronet Group, e consentirà non solo di dare vita a continue fasi di sperimentazione dei nuovi materiali, ma anche di verificare la scalabilità direttamente sul prodotto Golden Goose, e di raccogliere eventuali feedback del consumatore. I nuovi materiali saranno successivamente messi a disposizione di tutti i player del lusso, accelerando così la trasformazione circolare dell'industria della moda, unita nel favorire una catena di cambiamenti positivi. Nel 2022 Golden Goose e Coronet avevano lavorato insieme per sviluppare Yatay B, un materiale bio-based derivato da fonti vegetali (non sfruttabili nella catena alimentare), che è stato utilizzato per la prima volta nell'ideazione e creazione di Yatay Model 1B, (la prima sneaker bio-based del brand) e successivamente su una selezione di iconiche sneaker Golden Goose che sono state così reinterpretate.

Il bilancio di sostenibilità «Diary 2022»

«Il 2022 è stato un anno incredibile per il nostro percorso di sostenibilità – spiega Silvio Campara, che unisce i tratti del sognatore a quello dell’uomo del fare –. Un viaggio di progressi e apprendimenti che hanno contribuito a definire chi siamo e cosa vogliamo rappresentare, mantenendo la nostra unicità e autenticità in tutte le scelte fatte. Il nuovo Yatay Lab non si limita a creare prodotti, ma vuole rappresentare un punto di riferimento per la circolarità, un polo di attrazione per i sognatori, alla ricerca di competenze e capacità tecniche per trasformare le esigenze di sostenibilità in soluzioni tangibili». Nel 2022 Golden Goose ha aperto a Milano, New York e Dubai tre Forward Store, un concept innovativo, che promuove i servizi di Repair, Remake, Resell e Recycle.

Alla fine del 2022, il 45% delle transazioni nei Forward Store includeva i servizi offerti dal brand (come calzoleria e sartoria), con la riparazione (soprattutto delle sneaker) al primo posto. Dopo il successo della riparazione, disponibile su qualsiasi prodotto di qualsiasi marchio, Golden Goose è pronta a lanciare il servizio anche online.